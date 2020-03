Nødråb fra hjemløs: Kommunen vil ikke hjælpe

Hej Puk

Jeg har efter mange år som hjemløs endelig fundet en lejlighed, som dog er lidt dyr. Huslejen er på 6300 kroner, og jeg får kontanthjælp som enlig under 30 år. Jeg ansøgte kommunen om et indskudslån, men de gav mig afslag med den begrundelse, at huslejen var for dyr.

Kan det virkelig passe? Der er jo ikke billigere lejligheder at få på hele Sjælland! Så skal man flytte til Jylland, og de er kun cirka 1000 kroner billigere. Hvad sker for de sjællandske kommuner – vil de have, at alle vi fattige skal skride til Jylland?

Jeg er meget, meget frustreret, da det er første gang i mange år, at jeg fik denne mulighed.

Boligselskabet var virkelig søde. De forstod godt min desperate situation, og de syntes også, at kommunen var helt gal på den, men boligselskabet kan jo ikke hjælpe mig økonomisk. De lovede, at de ville holde den i 14 dage ekstra til mig, så jeg har en chance for at skaffe nogle penge.

Men kan det virkelig passe, at kommunen bare kan afvise at hjælpe en hjemløs, når jeg har fundet en bolig?

Venlig hilsen

Andreas M.

Kære Andreas

Ja, det kan godt passe. Det er mit korte svar. Og derfor er der rigtig mange, der er hjemløse.

De lave ydelser på kontanthjælp for folk under 30 år har virkelig sat ild under hjemløsheden for unge mellem 18 og 29 år. Og som du selv beskriver, så kan man jo næsten ikke engang finde et værelse i København og omegn til den pris.

Det mest åndssvage er, at hvis man for eksempel kunne få en bolig og dele den med en ven, ville man jo godt have råd til at bo i den. Men så ender man i et administrativt helvede med, at kontrakten skal deles i to, og man så efterfølgende skal ansøge om hver sit indskudslån.

Det bliver alt for omstændeligt og langvarigt, og derfor mister mange unge deres bolig undervejs, da boligselskabet ikke vil vente forgæves på en kommunes langsommelige sagsbehandling.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

MEN der er en vej, som kommunen faktisk skal oplyse dig om: Du har mulighed for at ansøge om støtte efter paragraf 34 i lov om aktiv socialpolitik. Så gør det! Det kan du gøre via borger.dk i din kommune.

Hvis du får den støtte, vil du rent faktisk godt kunne sidde i din bolig – set ud fra det samlede rådighedsbeløb. Nogle kommuner er dog så stride, at de afviser at give et boligindskudslån med henvisning til et fastsat månedligt minimums rådighedsbeløb, som er så højt, at ingen unge på kontanthjælp under 30 år kan være med.

Derudover ser man også, at alle de nybyggede ungdomsboliger – eller lejligheder i det hele taget – er så dyre, at ingen unge med en normal indtægt kan komme i nærheden af dem. Tag for eksempel det nye højhus ved Nørrebro Station i København, som rummer boliger til unge. Halvdelen af dem står tomme, da ingen har råd til en etværelses lejlighed til 8500 kroner om måneden.

Personligt tror jeg, at der skal gribes politisk ind for at stoppe denne udvikling på boligmarkedet. Indtil det sker, vil vi kun opleve flere og flere hjemløse.

Med venlig hilsen Puk