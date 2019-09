Nødråb fra mor på 19: Mit barn og jeg føler os fanget i systemet

Kære Puk

Du har engang hjulpet en veninde, der har været anbragt uden for hjemmet. Hun henviste mig til dig for hjælp og råd.

Jeg er 19 år gammel og mor. Mit problem er, at jeg selv har været anbragt – faktisk indtil nu.

Da jeg blev gravid, var jeg jo allerede i systemet – og derfor gik der ikke længe, inden min sagsbehandler først forsøgte at tale mig fra at få barnet. Hun sagde direkte til mig, at hun syntes, det ville være det bedste, hvis jeg fik en abort, da hun ikke mente, at jeg ville kunne klare at blive mor.

Det gjorde mig meget vred og ked af det – men jeg fik ikke en abort. Da jeg valgte at beholde barnet, blev kommunen med det samme overdrevent nervøse på en rigtig ubehagelig måde. De lavede en undersøgelse, og bagefter sagde de, at jeg skulle bo på et opholdssted, så snart jeg havde født mit barn.

Nu er jeg på opholdsstedet, og som jeg har forstået det, så er jeg anbragt sammen med min søn. Det forstår jeg ikke helt selv, Men det er hvad, de siger til mig.

Jeg føler, at jeg bliver overvåget konstant. Jeg er meget stresset og presset og føler slet ikke, at jeg kan få lov at være mor. Jeg har flere gange overvejet bare at pakke min taske og skride, men jeg tror, de vil komme efter mig, hvis jeg gør det.

Men hvad ville der i virkeligheden ske, hvis jeg gjorde det?

Jeg håber virkelig, at du kan give mig et godt råd – jeg kan næsten ikke tænke på andet.

Med venlig hilsen

Teresa K.

Kære Teresa

Jeg er ked af at høre, at du og dit barn er endt i den situation. Det overrasker mig desværre ikke, at det automatisk udløser en bekymring hos myndighederne, når du var anbragt – formentlig i efterværn – på det tidspunkt, hvor du blev gravid.

Det er ikke nogen hemmelighed, at når man bliver forælder, og man selv har været anbragt, så er der større sandsynlighed for, at ens eget barn bliver anbragt.

Det burde ikke være sådan, men da man anser en forælders anbringelse – og det, at man er opvokset i plejefamilie eller på institution – som en mulig svækkelse af forældreevnen, sker det ofte automatisk, hvis man er i kontakt med systemet, at de iværksætter en paragraf 50-undersøgelse. En børnefaglig undersøgelse. Det er nok også det, de har gjort i din sag.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Lad mig sige det på denne måde: Hvis du er uenig i, at du er anbragt med dit barn, og du føler, at du ikke burde være der, at du ikke har behov for hjælp, og hvis du mener, at det i virkeligheden føles som et overgreb, som du er tvunget til at finde dig i, da du ellers frygter, at de vil tage din søn fra dig, og at han så vil lide samme skæbne som dig selv – hvis du kan sige ja til de udsagn, ville jeg kontakte en advokat med speciale i anbringelsessager.

Det er jo ikke sikkert, at det overhovedet kan betale sig for dig at opretholde en frivillig anbringelse, hvis det viser sig, at der ikke er grundlag for anbringelsen, eller hvis myndighederne modsætter sig et samarbejde omkring en hjemgivelse.

Mit råd er at kontakte en advokat med speciale i børnesager med det samme. Det er gratis, og en advokat vil kunne rådgive dig bedst muligt.

Jeg håber på det bedste for dig og dit barn.

Med venlig hilsen Puk