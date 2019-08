Nødråb fra pårørende: Magter ikke psykisk syg bror

Hej Puk

Min bror er psykisk syg, og han passer ikke sin behandling. Det er meget pinefuldt for os i familien at være vidne til, at han ikke får nogen hjælp, men blot går rundt og får det mere og mere skidt.

Min bror er diagnostiseret med personlighedsforstyrrelse, mener jeg det hedder. Problemet er, at jeg ikke kan få mig selv til at afvise ham, når han f.eks. ringer til mig om natten, hvor han har det værst. Jeg kan jo ikke lade være med at hjælpe ham! Jeg elsker ham og ønsker, at han får det godt.

Han bor alene i en lille lejlighed i udkanten af København. Han har ikke rigtig noget netværk ud over os i familien – især mig – da min mor og far har nærmest har opgivet at hjælpe ham. De er helt nedslidte efter alle årene, hvor han har været syg og har haft brug for deres støtte.

Problemet er, at hver gang min bror har været i kontakt med behandlingssystemet/psykiatrien, så bliver han udskrevet til sin lejlighed uden nogen form for støtte. Så går der måske et par måneder, og derfra går det kun ned ad bakke for ham igen.

Til sidst ender det med, at han igen bliver indlagt. I den periode, hvor han er ude, er han en kæmpe belastning, da han jo konstant har brug for hjælp til alt – også til at klare alt det praktiske som rengøring og indkøb.

Jeg kan ikke blive ved med at være der for ham i det omfang, som han kræver – og jeg kan mere og mere forstå, at vores forældre har måttet opgive. Det gør bare så ondt i mig, og det virker ikke som en løsning at opgive. Hvad du ville stille op som pårørende i denne situation?

Jeg håber, du kan give et par råd, som jeg kan bruge til at komme videre med – og få hjulpet min bror, inden min energi også slipper helt op.

Med venlig hilsen

L.S.

Kære L.S.

Hvor er det stærkt, at du skriver og beder om hjælp. Mange pårørende til psykisk syge bliver med tiden tyndslidte – som jeres forældre. De føler ikke, at de får støtte til at kunne håndtere det at have en psykisk syg tæt på.

Det lyder, som om din bror ikke får koordineret sin behandling ved udskrivning. Næste gang, han bliver indlagt og udskrevet, skal du kontrollere, at han få tilknyttet det, der hedder en udskrivningsmentor, og at der er lagt en behandlingsplan. Det har han ret til som minimum.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

vil jeg forslå dig at tage kontakt til nogle af de organisationer, hvor pårørende til psykisk syge har mobiliseret sig, og hvor der tilbydes flere former for rådgivning og gruppeterapi samt diverse fællesskaber for netværksetablering.

Desuden er der også statslige tiltag som ’Skolen for Recovery’, hvor du både som pårørende og indlagt/patient kan få gratis kurser, der kan styrke dig til at hjælpe din bror – eller som kan hjælpe din bror.

Desværre er der blevet sparet voldsomt på psykiatrien, og der er helt barberet for varme hænder – og dermed en ordentlig faglig koordineret indsats. Du må ikke give op, for der er gode tilbud til både din bror og til dig selv som pårørende. Nederst på siden kan du se net-adresser på nogle af de steder, hvor du og din bror kan få gratis hjælp.

Med venlig hilsen Puk