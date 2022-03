Nødråb fra plejeforældrene - det bliver handel med børn

I en stue i Silkeborg sidder 83 års erfaring som plejeforældre.

Men fælles for Dorthe Mortensen, Lene Holmkvist og Bente Børjesson er, at ingen af dem føler sig godt behandlet, og det psykiske arbejdsmiljø presser dem så hårdt, at fremtiden som plejemor er usikker.

Ifølge de tre kvinder bløder hele branchen med plejeforældre så meget, at de ikke ser nye plejeforældre komme til, hvis der ikke der kommer lovgivning om deres arbejdsvilkår.

I dag bestemmer kommunerne selv, hvordan de behandler deres plejeforældre.

De tre plejemødre fra hver deres område i Danmark er alle enige om, at de vilkår, der er for plejeforældre lige nu, er så dårlige, at de ikke vil anbefale andre at blive plejeforældre. Foto: Ernst van Norde

Købmandskab

Snakken går ivrigt rundt om spisebordet. Erfaringer bliver delt, men der siges ikke et ord om børnene.

De tre kvinder har nemlig tavshedspligt, og ikke engang over for kolleger må de sige noget om de børn, som bor hos dem.

Det er heller ikke på grund af deres egne sager, kvinderne har valgt at mødes med Ekstra Bladet.

Det er på grund af systemet, som ifølge kvinderne saver plejeforældre midt over.

- Man kan sige meget om plejefamilier, men medmindre man selv har trådt skoene og mærket på egen krop, hvordan det føles at åbne sit hjem, sin familie og sit hjerte for et barn, er det svært at forstå, siger Dorthe Mortensen. Foto: Ernst van Norde

- Jeg kender til plejefamilier, som græder sig selv i søvn og er kørt helt over. Jeg har selv oplevet det. Men der er jo ingen af os plejefamilier, som tør at sige noget, fordi konsekvensen kan være, at de (kommunen, red.) laver en rævekage på os. Man kan blive opsagt, fordi de ikke kan lide farven på tapetet, siger Dorthe Mortensen, der kommer fra Assens og er fuldtidsplejeforælder.

- Sådan som det er at være plejeforældre nu, kan jeg ikke anbefale andre at opsige et overenskomstsikret arbejde for at blive plejefamilie, siger Bente Børjesson, der er kørt fra Brønderslev til Silkeborg for at snakke i dag.

følge kvinderne er det det vilde vesten at være ansat som plejefamilie, og for at kunne betale sine private regninger skal man som plejeforælder være en god købmand over for den enkelte kommune - og her er det børn, man handler med.

- De børn, som bliver anbragt, er så krævende, at man ikke kan passe et arbejde ved siden af. Jeg kan ikke betale min lokale købmand med et kram, så der bliver nødt til at være en økonomisk tryghed i mit arbejde - og det er der ikke nu, siger Lene Holmkvist fra Silkeborg.

Som er det er nu, bliver en plejeforældre aflønnet med vederlag. Hvert barn giver x antal vederlag bestemt af kommunen, men det vederlag kan reguleres, alt efter hvor belastende barnet er.

KL har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at de i fremtiden indfører et landsdækkende, ensartet gennemsnitsvederlag, så man som plejeforældre ved, hvad man får hver måned, uden at det ændrer sig over tid og er ens for alle.

Men ifølge damerne nytter det ikke noget, så længe kommunerne lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet til at følge KL's model. I dag er det blot en henstilling, som ikke alle kommuner følger.

- Netop i Assens Kommune er de ved at integrere et gennemsnitsvederlag, men det har ingenting at gøre med KL's udregning af et gennemsnit. Det er Assens Kommunes egen fortolkning, og det eneste det er, er en spareplan, siger Dorthe Mortensen, som selv bliver ramt af netop det.

Ordentlighed

De tre erfarne plejeforældre er ikke meget for at sidde og snakke økonomi. De vil ikke misforstås som nogen, der vil have flere penge.

- Det, som virkelig mangler i vores fag, er ordentlighed og lovgivning. Hvis der var en landsdækkende model for aflønning, pension og ansættelsesvilkår, ville der aldrig være diskussioner og uenigheder, siger Lene Holmkvist.

- Et andet grundlæggende problem med det her system er jo også, at det både er kommunen, som sidder med den finansielle ansvar, men også kommunen, som skal placere plejebørnene, siger Bente Børjesson og fortsætter:

- De (kommunen, red.) kan jo placere børn hos plejefamilier, som slet ikke kan rumme børnene, fordi almene plejefamilier er billigere end specialiserede. I sidste ende går det ud over børnene, som kommer til at opleve plejefamilier, der må give op.

Minister - vi er på vej med reformer

Sundheds- og ældreminister Astrid Krag (S) er klar over problematikken på området og er netop i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge på sagen.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S)

- Inden længe nedsættes en arbejdsgruppe med aktører på området, som skal se på plejefamiliers vilkår, herunder en ensartet, landsdækkende aflønningsmodel. Samtidig vil vi sikre bedre hjælp og støtte til plejefamilierne, siger Astrid Krag til Ekstra Bladet.

Om det bliver en aflønningsmodel, som kommunerne er forpligtet til at følge, kan ministeren ikke garantere.

- Det er noget af det, som arbejdsgruppen, skal se på, så det er for tidligt at sige noget om det nu.

Men ifølge plejemor Bente Børjesson kan arbejdsgruppen godt spare sig besværet, hvis ikke der bliver lavet lovgivning på området.

- Så er vi ikke kommet nogen steder fra i dag. Henstillinger er jo, hvad vi har nu, og det fungerer tydeligvis ikke.