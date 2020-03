Nødråb til statsministeren: Manglen på værnemidler er kritisk

Formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin statsministeren op. Man kunne have handlet for flere uger siden i forhold til manglen på værnemidler

Manglen på værnemidler er en kritisk situation for det danske sundhedsvæsen.

Sådan lyder vurderingen fra Joachim Hoffmann-Petersen, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, i et nødråb til statsminister Mette Frederiksen (S).

- Ansvaret er statsministerens, og situationen med manglen på værnemidler er kritisk. Der er 17 døde læger i Italien, og vi kender ikke antallet af sygeplejersker endnu. Det er alvorligt, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Joachim Hoffman-Petersen er der brug for, at statsministeren med det samme rækker ud til den samlede danske industri og opfordrer til produktion af værnemidler.

- Der skal produceres i hundredetusindvis af forskellige værnemidler, inden ugen er omme, siger han.

Kunne have gjort det tidligere

Opråbet fra Joachim Hoffman-Petersen kommer kort tid efter, at Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse har meldt ud, at man risikerer at løbe tør for værnemidler som håndsprit, ansigtsmasker, åndedrætsværn og visirer til brug i den danske sundhedssektor.

Ifølge Joachim Hoffman-Petersen er det eksempelvis FFP3-masker, som er en særlig sikkerhedsmaske med ventil, der skal produceres.

Og han retter en kritik af regeringen for ikke at have rakt ud til industrien tidligere.

- Man kunne have bedt om det her for flere uger siden.

- Industrien er nødt til at kunne levere, men det det ved jeg ikke, om de kan. Det finder vi ud af, siger han.

Direktør for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz udtaler i pressemeddelelsen fra Lægemiddelstyrelsen, at man arbejder på at få dækket behovet.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og vi arbejder non stop alle ugens dage på at skaffe værnemidler til det danske sundhedsvæsen, siger han.

