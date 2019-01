Nøgen-chok: Derfor lukker den første nudist-restaurant i Paris nu

Den første nudist-restaurant nogensinde i Paris, restaurant O'Naturel drejer meget snart nøglen rundt. Den meget omtalte restaurant lukker efter kun at have serveret klassiske franske madretter i lidt mere end et år til frigjorte splitternøgne gæster. Men den tillokkende nøgenhed var altså ikke nok til at fange kunderne ind, så restauranten kunne køre med overskud.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Den verdensberømte restaurant lukker ifølge et opslag på restaurantens egen facebook-side allerede den 16. februar. Ejerne af O'Naturel, tvillingerne Mike og Stephane Saada, har også til medierne fortalt, at de lukker på grund af finansielle problemer.

I et andet opslag på facebook opfordrer tvillingerne også deres kunder til, at gribe chancen for et nøgen-måltid, inden det for alvor er slut:

- Lad være med at tøve. Bestil bord til en sidste nøgen-middag i Paris. Det er nu eller aldrig.

Her skåler kunderne i rødvin og hylder nøgenheden på restaurant O'Naturel. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Efter åbningen af O'Naturel i november 2017 var der masser af positiv omtale af den specielle restaurant i hele verden, og restauranten fik topkarakterer fra både deres kunder samt madanmeldere.

I august sidste år skrev Florian Dupuis blandt andet følgende:

'Storslået restaurant, futuristisk i sin dristighed med naturisme. Her promoveres de skønne værdier ved naturismen, tolerance, og der er ingen, der dømmes, fordi de ser forkerte ud.'

Når kunder skal spise på restaurant O'Naturel går de først ind i et omklædningsrum, hvor de smider alt deres tøj samt også afleverer deres mobiltelefoner og kameraer, fordi det naturligvis er streng forbudt at tage billeder af de andre spisende gæster i respekt for deres privatliv. Som en interessant detalje kan det nævnes, at det kun er kunderne, der er nøgne. De serverende tjenere og kokke har tøj på.

Her konverserer en nøgen mand høfligt med to nøgne kvinder på restaurant O'Naturel. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Mediet The Local fortæller, at det er med stor sorg, at tvillingerne Mike og Stephane siger farvel til deres kunder:

'Tak til alle dem, der har deltaget i eventyret og spist hos os på O’Naturel. Vi vil huske på alle de gode tider og alle de dejlige og smukke mennesker, vi har mødt, og som har taget del i en exceptionel oplevelse.”

Laurent Luff, der er formand for 'Sammenslutningen af nudister i Paris' ANP, har i øvrigt fortalt til mediet Munchies, at O'Naturel lukker, fordi restauranten har haft en ualmindelig dårlig turistsæson.

'De høje priser afholdt mange lokale fra at gæste restauranten. Kvaliteten taget i betragtning var det ikke dyrt, men for langt de fleste parisere var det alligevel for dyrt, til at man besøgte stedet regelmæssigt. Der er mange, som prøvede restauranten en enkelt gang og var tilfredse, men de kom så aldrig igen, fordi de ikke havde råd til det', fortæller Laurent Luff om menuen, der kostede 50 euro for tre retter. Det svarer til ca. 370 kroner.