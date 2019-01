Nøgen-chok: Nøgne tilskuere så nudist-stykke med nøgne skuespillere

Hvor nøgent kan et teaterstykke egentlig blive? Det svar er netop kommet fra byernes by Paris, hvor teatret Palais des Glaces i søndags præsenterede et nudist-stykke udelukkende udført af nøgne skuespillere.

Og i forbindelse med forestillingens koncept var samtlige tilskuere i teatersalen også bænket fuldstændigt nøgne for at nyde den usædvanlig omgang nøgen-teater.

Teater-stykket hedder i øvrigt på fransk 'Nu et Approuvé', der på dansk kan oversættes til 'Nøgen og Godkendt'.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

Den nøgne forestilling blev ironisk nok gennemført på et tidspunkt i Paris, hvor det netop nu er hundekoldt med temperaturer omkring frysepunktet.

På scenen var samtlige skuespillere selvfølgelig også splitternøgne. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Nøgne grin er de bedste

Men for de nøgne deltagere både foran scenen og på scenen har det kunstneriske nøgen-stunt angiveligt været en succes, der blevet usædvanligt godt modtaget af den franske nudist-bevægelse. Cedric Amato, der er leder af en nudist-gruppe i Paris fortalte følgende til nyhedsbureauet AFP:

- Der er ikke nogen bedre måde at grine, end når man gør det nøgen, forklarede Cedric Amato og tilføjede:

- Det giver os også mulighed for at tale om vores livsstil og vores behov. Vi er nødt til at bryde de sociale regler på et sted som dette - og bare nyde det.

Teater-stykket 'Nøgen og Godkendt' tager i øvrigt udgangspunkt i en bror og en søster, der besøger deres forældre i et sommerhus. Og her finder de ud af, at ingen mennesker i hele området har tøj på. Alle er nøgne.

Samtlige tilskuere i teatersalen sidder her nøgne og ser på de nøgne skuespillere. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Første nudist-stykke i verden for nudister

Ideen til teaterstykket, der er instrueret af Pascale Levyn og skrevet af Genestia Giachino, opstod i forbindelse med en samtale mellem de skabere af teaterstykket, da de opdagede, at de begge var naturister/nudister. De to skabere hævder i øvrigt, at det er det første nudist-teaterstykke i verden udført af nudister for nudister.

I forbindelse med stykket fik alle tilskuerne i øvrigt udleveret et håndklæde, som de kunne sidde på. Og efter forestilling blev de også venligt bedt om at tage deres tøj på, inden de gik ud i vinterkulden i Paris.