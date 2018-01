Nøgen mand i viagra-overdosis smider med afføring i lufthavn

En 27-årig mand fra New York slugte alt for mange viagra-piller og gik fuldstændigt nøgen-amok i lufthavn - se den usædvanlige video

Nogen gange sker der mærkelige ting i en lufthavn. Men den her historie fra Phuket Lufthavn i Thailand slår garanteret alt. Her er der nemlig tale om en 27-årig koreaner med amerikansk pas bosiddende i New York, der gik fuldstændigt nøgen-amok i lufthavnen i Phuket den 4. januar, da han ventede på et fly fra Phuket til den koreanske havneby Incheon.

Gik nøgen gennem lufthavnen

På et tidspunkt smed den 27-årige koreaner pludselig alt sit tøj og begyndte at gå splitternøgen igennem lufthavnen, mens han råbte og smed lidt med sin egen afføring. Det viste sig senere ifølge hans egen forklaring, at han havde taget alt for mange viagra-piller - og altså havde fået en slags viagra-overdosis, der havde gjort ham utilregnelig.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Metro samt det lokale medie Phuket Gazette.

Smed afføring efter politiet

Han blev lidt senere fundet nøgen foran et toilet, hvor seks security-vagter samt nogle politifolk forsøgte at tale ham til ro. Det blev dog en svær opgave, fordi han begyndte at lave afføring på gulvet, hvorefter han greb sin egen afføring og smed den mod security-vagterne og politiet. Men til sidst lykkedes det for politiet og vagterne at overmande den 27-årige koreaner.

Før koreaneren blev anholdt ved toilettet, var han også gået nøgen-amok i flere lufthavnsbutikker, hvor han havde ødelagt forskellige ting.

Den anholdte koreaner blev bragt op til et turistskontor på 1. sal, hvor det lykkedes for politiet at få ham til at falde til ro. Og her forklarede han, at han havde taget for mange viagra-piller og pludselig var besvimet, før han vågnede op igen og gik amok.

Flyveturen blev aflyst

Koreaneren accepterede under afhøringen i turistkontoret at erstatte alt, hvad han havde ødelagt i lufthavnen. I øvrigt blev hans flyvetur til Korea aflyst for hans eget vedkommende. Han skulle nemlig ind og runde politistationen i Phuket i forbindelse med en yderligere afhøring.

Alle disse detaljer fremgår af en forklaring som Phuket Internationale Lufthavn har offentliggjort for at forklare den usædvanlige episode, der naturligvis blev taget på video af flere forskellige mennesker og fik sit eget liv på de sociale medier.

Efter afhøring på politistationen blev koreaneren i øvrigt kørt til et hospital, hvor han blev helbredsundersøgt.