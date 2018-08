Nøgen mand vasket i bilvask sammen med sin bil: Derfor gjorde han det

Nogen gange overgår virkeligheden fantasien. Det måtte et ægtepar fra New Zealand sande, da de i lørdags kørte forbi en bilvask i byen Rotorua, der ligger på Nordøen i New Zealand. Her fik Malo Harris og hendes ægtemand nemlig pludselig øje på en splitter nøgen mand, der lå bøjet ind over fronten af sin egen bil, som om han stod og krammede sin egen bil.

Der var imidlertid ikke så meget kærlighed mellem bil og mand i den situation. Men bilvasken var i fuld funktion, og både den unge mand og bilen blev grundigt gennemvasket. Man kunne næsten fristes til at sige, at der var gang i en storvask.

Det skriver flere medier heriblandt New Zealand Herald og Daily Mail

Malo Harris tog en video af den usædvanlige episode og lagde den ud på sin facebook. Her er videoen nu blevet set af mere end 952.000 mennesker. Opslaget har fået 1,9 tusinde likes og er blevet delt mere end 9000 gange.

Nøgen numse i bilvask

Til videoen har Mola Harris skrevet: Lad være med at tage stoffer, børn. Kun i Rotorua.

Til New Zealands største avis New Zealand Herald har Mola Harris forklaret følgende:

- Vi holdt faktisk for rødt lys, da min ægtemand fik øje på den nøgne numse, så vi lavede et hurtigt sving, så jeg kunne filme episoden, fortæller Malo Harris og tilføjer:

- I starten tænkte jeg, at det var en fyr på hårde stoffer. Men jo mere jeg så videoen senere, jo mere blev jeg overbevist om, at det måske var et væddemål.

Harris har også forklaret, at flere involverede personer i sagen i kommentarsporet til hendes opslag har indrømmet, at det faktisk var et væddemål.