Nøgen rengøring: Daniel har kæmpe succes

De fleste af os foretrækker måske at gøre rent nogenlunde fuldt påklædt, men heldigvis er ingen mennesker ens.

En ung herre fra Brighton i England har besluttet, at han vil være nøgen rengøringshjælp, og ifølge ham er det en lukrativ forretning.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

26-årige Daniel Aitken fra Brighton startede sit nye liv som rengøringsmand i dragten, han blev skabt i, bare to uger efter, at han for sjov fremlagde idéen til sine forældre.

Daniel Aitken, der er tidligere vejarbejder, lever nu af at smide alt klunset og kun være iført gummihandsker, mens han fjerner snavs i private hjem i Brighton.

Forretningen kører ifølge den unge iværksætter godt, og kundebasen varierer bredt.

- De fleste af kunderne er en smule excentriske, nogle er lidt ensomme og nogle har en god sans for humor. Nogle vil bare prøve det for at sige, at de har haft en nøgen rengøringsmand, siger Daniel Aitken, der har oplevet stigende interesse, efter han lancerede sin Facebook-side.

Hvis du ønsker at få besøg af Daniel Aitken, koster det dig 30 pund i timen, hvilket svarer til lige godt 255 kroner.

