Nøgen-skandale: Nu vælter klagerne ind

Verisure er havnet i modvind, efter en lang række tidligere og nuværende medarbejdere i firmaets svenske afdeling er stået frem med beretninger om, at ansatte sender billeder af nøgne kunder rundt blandt personalet

Torsdag kunne svenske Aftonbladet afsløre, at overvågningsfirmaet Verisure står over for alvorlige anklager i dets svenske afdeling.

En lang række tidligere og nuværende medarbejdere i Verisure, der også har gjort indtog i Danmark, kunne nemlig berette, at ansatte i firmaet sender billeder af nøgne kunder rundt blandt personalet.

Og den afsløring har fået rasende kunder til tasterne.

Useriøst

På Verisures svenske Facebook-profil er der på det seneste opslag over 200 kommentarer, hvoraf mange beder firmaet om at komme med en forklaring på Aftonbladets afsløringer, mens de samtidig sviner dem til.

'Jeres etiske kompas peger i den helt forkerte retning for en virksomhed, som har en tæt og intim relation til kunden, der bygger på tillid,' skriver en, mens en anden skriver:

'(...) Føler mig ret usikker i mit hjem lige nu. Vi valgte jer for at føle os sikre.'

Aldrig igen

På Verisures danske Trustpilot-profil er afsløringerne heller ikke gået ubemærket hen.

'Deler nøgenbilleder? Var engang kunde, aldrig igen,' lyder det fra en bruger.

'(...) Al tillid til dette firma er nu væk og har derfor bedt om øjeblikkelig opsigelse,' skriver en anden.

'Not Verisure,' lyder det fra en tredje.

Svarer ikke

Ekstra Bladet har siden torsdag forsøgt at få et interview med Verisures danske afdeling, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Vi ville ellers gerne have spurgt dem, hvorvidt lignende hændelser kan finde sted i den danske gren af virksomheden, og hvordan de sikrer, at det ikke kan ske for danske kunder.

Til Aftonbladet har Verisures administrerende direktør, Daniel Särefjord, kun svaret skriftligt på anklagerne.

'Jeres påstande er meget alvorlige, og vi kan slet ikke genkende os selv i, hvordan vores virksomhed eller vores medarbejdere beskrives i artiklen,' skriver han blandt andet.

