Nøgenbadere vækker afsky: Strippede foran krigsheltes grav

Nu er det nok!

Det er essensen af en del italieneres forargelse over to hæmningsløse britiske turister, som ifølge Daily Mail er genstand for politiets interesse og en regulær anti-turist-kampagne.

De to mænd nøjedes nemlig ikke med at bade i en af vand-fontænerne ved det berømte, patriotiske monument Altare delle Patria med den ukendte soldats grav tæt ved Piazza Venezia i Rom.

I kådhed og til ære for en gruppe amatør-fotografer smed en af de to yngre mænd underbukserne og blottede hele sit underliv. Kammeraten holdt sig heller ikke tilbage.

Skal, skal ikke? De to briter overvejer, om de skal gå hele vejen og bade splitternøgne for amatør-fotograferne i Rom. Foto: CEN/All Over Press

- Det ville svare til, at italienske turister opførte sig tåbeligt og smed tøjet under Triumfbuen i Paris eller i Mindelunden i København (mindesmærke for faldne danske modstandsfolk under den tyske besættelse, red.). Altare delle Patria er et meget vigtigt og helligt patriotisk monument for italienerne, siger den dansk-italienske forfatter Thomas Harder, der er cand. mag. i italiensk historie.

Han har med sine egne ord lagt vejen forbi monumentet 'tusind gange'.

Respektløse og tåbelige

Thomas Harder opfatter ikke den forargelse, episoden har kastet af sig, som specielt italiensk. Han gør opmærksom på, at monumentet ikke alene rummer den ukendte soldats grav etableret som minde om døde italienske soldater i Første Verdenskrig. Det bevogtes af to soldater, og der brænder en evig flamme.

Det enorme kompleks indeholder også et mindesmærke, der ærer kong Victor Emmanuel II og markerer Italiens nationale samling.

- Jeg tror, reaktionen ville være den samme i Danmark eller andre lande. Jeg læser det også som en træthed over, at der er for mange turister, der opfører sig respektløst og tåbeligt i for lidt tøj, som om de var i en eller anden forlystelsespark, siger forfatteren.

Så ryger underbukserne! De to mænd havde nok ikke regnet med, at den lille ferie-optræden skulle sikre dem mere end 'ten minutes of fame'. Foto: CEN/All Over Press

De to briter lod ikke til at skamme sig. Ikke et øjeblik.

Grinende spændte de musklerne, og billederne blev så spektakulære, at en af fotograferne smed dem ud på de sociale medier. Der er også dukket en video-optagelse op på Youtube.

Spiller op og søger opmærksomhed

Briternes opførsel har skabt stor forargelse. I henhold til italiensk lovgivning er det strengt forbudt at udvise manglende respekt for nationale mindesmærker. Politiet har derfor sat en regulær menneskejagt i værk.

- De britiske horeunger skal altid spille op og søge opmærksomhed omkring sig selv', raser en italiener i en reaktion på billederne.

Han står ikke alene. I de italienske medier opfattes nøgendansen som et af mange eksempler på, at udenlandske turister i stigende omfang opfører sig, som var Italiens historie et lummert reality-show, hvor i de selv spiller hovedrollerne.

Her er hele Altare della Patria-komplekset i Rom. Den fontæne, turisterne badede i, ligger bagved det røde blomsterbed til venstre. Foto: AP

Det autonome nøgen-optrin føjer sig til adskillige episoder, hvor turister bader nøgne i historiske fontæner eller skejer ud foran eller i bygninger af stor historisk og kulturel betydning. Som da politiet for nylig måtte afbryde et større selfie-håndgemæng ved Trevi-fontænen i Rom, eller da en russer skar enorme forbogstaver i det mere end 2000 år gamle Colosseums mure.

Om den muntre bade-scene foran Altare delle Patria bør være kriminel er sikkert en smagssag.

Men lykkes det italiensk politi at opspore og anholde nøgenbaderne kan de formentlig se frem til en klækkelig bøde.