Nøgne danske Julie hovedperson i skandale: Direktør fyret

En nøgen kvindekrop på en udstilling er normalt ganske ufarligt, men ikke i Kirgisistan.

I det lille land presset ind mellem Kina og Rusland har danske Julie Saverys nøgne krop skabt ballade, og nu er ministeren også gået ind i sagen.

Det hele startede på 1st Feminnale of Contemporary Art i landets hovedstad, Bisjkek.

Her havde arrangørerne valgt at Julie Savery skulle lave en nøgen optræden for at sætte fokus på kvinders manglende rettigheder i landet og især sexarbejderes dårlige forhold.

Det skriver Kirgisistans nyhedsbureau AKIpress, der beskriver hele sagen som en skandale.

Rasende nationalister

Men danskeren nummer 'omvendt striptease' skabt stor vrede blandt publikum, ligesom nationalistiske aktivister demonstrerede og krævede udstillingen lukket.

De mente, at det kunstneriske budskab var med til at forvrænge unge menneskers syn på den kirgisiske kultur.

- Udstillingen promoverer ægteskab mellem to personer fra samme køn. Vi mener, at det strider imod forfatningen, og vi er nødt til at kontrollere, om der var mindreårige til stede. I så fald vil det blive betragtet som pornografisk propaganda, siger aktivist Aybek Busurmankulov til BBC i Rusland.

Kirgisistans premierminister, Sooronbai Jeenbekov, sammen med Vladimir Putin 28. november i hovedstaden Bisjkek. Foto: Ritzau Scanpix

Det fik efterfølgende kulturminister, Azamat Zhamankulov, til at gå ind i sagen, og han valgte at fyre direktør for Kyrgyz National Museum of Fine Arts, Mira Dzhangaracheva, på stedet.

Også selv om arrangørerne har fortalt, at Mira Dzhangaracheva slet ikke vidste, at der ville være en nøgen kvinde med i udstillingen.

- Under feminismens flag blev der afholdt handlinger med en nøgen kvinde i parlamentet og i kirken. Også i museet var der en provokation, sagde ministeren om de nøgne kvinder.

Opfordrer til drab

Og så udviklede balladen sig.

Kvinden bag udstillingen, Altyn Kapalova, har efterfølgende lavet adskillige opslag på Facebook, hvor hun revser regeringen i Kirgisistan.

'Jeg beder internationale menneskerettighedsorganisationer og FN til at gribe ind. En flok mænd, der åbent har opfordret til at dræbe og straffe mig kan ikke diktere vores lands værdier. Hvorfor giver ministeriet dem en legeplads?', skriver hun blandt andet.

Julie Saverys optræden på kunstudstillingen er nu skiftet ud med et skilt, hvor der bare står 'censored'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Julie Savery. Hun er datter af Uffe Savery, der bedst er kendt for at være den ene halvdel af Safri Duo. I dag er han rektor Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.