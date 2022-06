Nøgne mennesker cyklede Londons gader tynde

Lørdag cyklede flere tusinde nøgne mennesker rundt i Londons gader for blandt at sætte fokus på klimaet, cyklisternes sikkerhed og hylde menneskekroppen

Siden 2004 - med undtagelse af 2020, hvor begivenheden blev aflyst på grund af Covid-19 - har der hvert år været World Naked Bike Ride (WNBR) i London.

I år var ingen undtagelse, og løbet er lørdag blevet gennemført med højt humør og en masse nøgenhed.

Arrangørerne kalder sig selv for en protestbevægelse, hvor de arrangerer cykelture rundt om i verden, der blandt andet skal øge bevidstheden om cyklisternes sikkerhed på vejene, men hvor fokus ligeledes skal rettes mod klimaet.

Foto: Daniel Leal/Ritzau Scanpix

Derfor cyklede flere tusinde nøgne mennesker lørdag Londons gader tynde for at sætte fokus på 'olieafhængigheden' og samtidig fremme cyklisternes rettigheder, hvor bilerne fylder mere og mere i gadebilledet.

Flere af cyklisterne brugte lejligheden til at male politiske budskaber på deres kroppe.

Foto: Daniel Leal/Ritzau Scanpix

'Vi protesterer mod biltrafik med vores nøgne kroppe, hvilket er den bedste måde at forsvare vores værdighed og sætte fokus på den sårbarhed, som cyklister og fodgængere til dagligt er udsat for i vores gader.'

'Derudover er fokus på de negative konsekvenser, som vi alle står over for på grund af afhængighed af olie og andre former for ikke-vedvarende energi', skriver WNBR om begivenheden.

Foto: Daniel Leal/Ritzau Scanpix

Selvom navnet antyder, at man skal være nøgen, er det ikke et krav fra arrangørerne. Det er op til hvert enkelt individ i forhold til, hvad man er tryg ved.

WNBR arrangerer ture i over 200 byer i 35 lande rundt omkring i verden.

Foto: Daniel Leal/Ritzau Scanpix