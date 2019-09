Noget er helt galt - det er meget skidt

- Noget er helt sikkert godt galt. Sidste gang, det var så slemt, var i 2015. Disen bidrager bare til flere drivhusgasser, så det er meget skidt.

Sådan lyder vurderingen fra miljøforsker i Kuala Lumpur Syed Hasnain Raza til Al Jazazeera.

Han befinder sig lige nu i den malaysiske storby, hvor en dyne af smog har lagt sig side om side med skyskraberne. Det samme er tilfældet i østaten Singapore, og årsagen er en række skovbrande i nærliggende områder.

Mere en 930.000 hektar skov er blevet brændt af i regionerne Sumatra og Kalimantan i Indonesien i løbet af den seneste uge, og det har fået myndighederne til at sende 9000 mennesker af sted for at nedkæmpe branden.

Udsigten over Kuala Lumpur er anderledes end den plejer. Foto: Ritzau Scanpix

Turister på toppen af Kuala Lumpur Tower har ikke helt den samme udsigt, som de plejer. Foto: Ritzau Scanpix

Samtidig har stærke vinde betydet, at smogen er drevet indover Singapore og Malaysia, der har registreret et Air Pollution Index (API red.) på et sted mellem 101-200 i 11 ud af 16 stater, og det bliver kategoriseret som usundt.

Værst har det været i Pahang-staten tæt på Kuala Lumpur, hvor der har været registreret et niveau på 232, som beskrives som meget usundt. Til sammenligning var API-niveauet i New York på syv onsdag, mens London havde en API på 24.

Derfor har de malaysiske myndigheder også sendt en halv million masker til de ramte områder, så borgerne har mulighed for at beskytte sig mod smogen..

Foruden den gigantiske skovbrand i Indonesien er der også spottet skovbrande i Thailand, Filippinerne, Vietnam, Østtimor og Papua Ny Guinea.

Foto: Ritzau Scanpix

Det er ikke slået 100 procent fast, hvorfor brandene opstår, men myndighederne har en mistanke om, at der er tale om et gammelt problem.

I årevis har producenter af papir og palmeolie brændt jorden af for at gøre klar til deres produktion. Det er en ulovlig praksis, der ofte går galt og har alvorlige konsekvenser.

Derfor har myndighederne også valgt at hæve bøden til omkring 4,5 millioner kroner, mens det også kan koste ti års fængsel, hvis man bliver taget.

Ifølge sundhedsmyndighederne i Singapore kan smogen skaber problemer for helbredet og kræve lægehjælp.

'Jævnfør prognosen for luftens kvalitet de næste 24 timer, så skal raske personer reducere langvarig eller anstrengende fysisk anstrengelse udendørs. Personer, der ikke har det godt, især ældre og børn, og personer med kroniske hjerte- eller lungetilstand, bør søge lægehjælp', skriver de

Foto: Ritzau Scanpix