Noget er rivende galt

Ekstra Bladet har de seneste dage sat fokus på den uværdige behandling, som ældre, handikappede eller meget sårbare borgere risikerer at blive udsat for.

Tanja Dénis har fortalt, hvordan hun blev overfuset med ordene 'du opfører dig som en lille so' af direktøren for Handicapformidlingen, hvor hun var kunde.

Og i går fortalte Birthe Andersen, hvordan hun sad afklædt i en bækkenbstol, mens to hjælpere slog 'sten-saks-papir' om, hvem der kunne slippe for at bade hende. Det er opråb fra bagsiden af en verden, som mange mennesker, der er afhængige af hjælp, allerede lever i - og som de fleste af os først for alvor møder, når det er for sent at råbe op.

Der er noget rivende galt

- Det er grænseoverskridende at være afhængig af hjælp, og det kræver derfor særlig empati og varsomhed at kunne give den. Det mangler ofte, og det er vi nødt til at tale om - selvom det er svært, siger Kirsten Normann Andersen. Foto: Ritzau Scanpix

- Det rammer mig dybt, når mennesker, der har brug for hjælp, oplever en så uværdig behandling. Der er noget rivende galt, siger Kirsten Normann Andersen (SF), ordfører for sundheds- og ældreområdet.

- Værdighed og empati er altafgørende for menneskers trivsel, og derfor er det så vigtigt, at man har gode relationer til de mennesker, der har brug for hjælpen. Det er svært at tale om, men vi er nødt til det, siger hun.

Far har Parkinsons

- Min far har også Parkinsons, og der er man virkelig vanskelige at passe, fordi man er så skrøbelig. Jeg har oplevet ham i situationer med gode hjælpere, hvilket har varmet mit hjerte, men desværre også det modsatte. Oplevet, hvordan en plejer har skældt min far ud, irettesat ham og f.eks insisteret på, at han for første gang i sit liv skulle have en ble på, selv om han ikke lider af inkontinens. Det gør ondt, og jeg er så frustreret og ked af 'tonen' og den mangel på selvbestemmelse og værdighed, man kan opleve i plejen.

Rigide skemaer

- Jeg er enig i, at der er stramt med resurser, at det er nogle rædselsfulde vagtplaner, man har i hjemmeplejen - og at ledelsen sætter grænser til det rigide med afkrydsnings-skemaer. Men jeg vil understrege, at hvis man som plejer taler hen over hovedet på nogen, skælder ud, griner ad, ignorerer eller andet, er det uacceptabelt - uanset hvor travlt, man har.

- Men det er en kultur, der kan ændres - og det koster ikke noget. Det er nødvendigt at lytte til, hvad det er for nogle behov, borgeren har, og handle efter det. Borgerne kræver jo ikke noget, de ikke har brug for. Der er jo ingen, der synes, det er fedt at være afhængig af hjælp. Tværtimod er det grænseoverskridende.

Råb op!

Kirsten Normann Andersen mener, der skal afsættes resurser til, at hjælpere arbejder i mindre teams i samarbejde med den lokale leder og borgerne om, hvad der er brug for at gøre i den enkeltes hjem og pleje i stedet for at arbejde efter skemaer.

- Lederne har også et ansvar for at levere kvalitet. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke råber op. Er de blevet så forelskede i det her system, fordi de i deres lederroller er blevet tættere på den øverste ledelse? Det er lederne, der bærer kulturen videre. De bør opdage, hvor problemerne er, og arbejde for at give borgerne medbestemmelse, tryghed, glæde og værdighed i ældre- og hjemmeplejen, lyder hendes opfordring.

Brodne kar skal væk

- Det er godt, at der er nogle, der råber op og kommer med eksempler på situationer, der er så ydmygende og nedværdigende. Men de lokale ledere burde have mere øje for den slags, siger Per Larsen (K). Foto: Jens Dresling

- Vi har alt for mange af den slags ‘sager’, og det er forfærdeligt. Når man kan stå og slå ‘sten-saks-papir’, så er ens empati og menneskelige omsorg gemt meget lang væk. Det her er ydmygende, nedværdigende og helt utilstedeligt. Det hører ingen steder hjemme. Derfor er det godt, at der er nogle, der råber op og kommer med eksempler på situationer, der er så nedværdigende, siger Per Larsen, sundheds- og ældreordfører (K).

- Der er en kultur nogle steder, som er sunket ned i en forråelse, og det handler i høj grad om mangel på synlig ledelse i hjemme- og ældreplejen. Hvis man har en synlig leder, som også nogle gange tager en vagt, vil man finde ud af, hvad der foregår - og få gjort noget ved det. Det må kommunerne simpelthen hanke op i. Både i ansættelse af medarbejdere og i kulturen.

- Er det ikke jer politikere, der har ansvaret og skal hanke op i hjemme- og ældreplejen?

- Jo, og staten skal helt klart også være massivt med til at lægge langt flere resurser i det her, og vi politikere skal skubbe på. Vi skal gøre en indsats for at finansieret mere uddannelse og ansættelse af flere og bedre uddannet personale i hjemmeplejen. Men det er lederens ansvar at sørge for, at de mennesker, som er afhængige af hjælp fra det offentlige, får en empatisk, kærlig og ordentlig omsorg og hjælp.

- Det er der nogle, der forstår at give. Stor ros til dem! Men de brodne kar, der hverken har empatien, evnerne eller kan lide at arbejde med mennesker, de skal bare ikke være der. Dem, der skaber den forråelse, skal bare ud af vagten, og der bør derfor være en autorisations- ordning, der sikrer, at de heller ikke kan blive genansat i nabokommunens pleje.

- Både politikerne og de lokal ledere skal arbejde sammen om at få etableret mindre teams, så borgerne ikke får så mange forskellige hjælpere - og de ansatte skal være mere selvstyrende, for jo mere selvbestemmelse og mere indflydelse, man har i sit job og sit liv, jo gladere bliver man for det, hvilket vil højne kulturen, hive den op fra den truende forråelse og få skilt de brodne kar fra, fastslår han.

