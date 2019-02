Nogle lande har knækket koden, men ikke Danmark

En ny rapport viser, at det er lykkedes både Finland og Norge at nedbringe antallet af hjemløse. Imens er antallet i Danmark vokset

Norge er dukse, når det kommer til at håndtere hjemløshed. De har nedbragt hjemløsheden med 36 procent siden 2006, mens Danmark har øget hjemløsheden de seneste år. Det viser en ny rapport fra Kraka.

- Det er simpelthen pinligt, at vi ikke har været bedre til at nedbringe antallet af hjemløse. Det stiger jo faktisk, og det er blandt andet et resultat af nedskæringer på ydelserne, som presser mennesker ud i fattigdom, siger Pernille Skipper fra Enhedslisten.

Der er plads til 30 overnattende i natcaféen i Hillerødgade. I vinterperioden er der dog behov for flere pladser, så personalet trækker ekstra madrasser ind. 'Vi dækker over et mørketal, fordi vi tager hjemløse ind, selvom det ikke er med i vores budget', siger Claus Hegstrup fra Herberget i Hillerødgade. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Varigheden af hjemløshed er også betydeligt længere i Danmark end i Norge. I Norge er 41 pct. langtidshjemløse, det vil sige, de er hjemløse i minimum syv måneder. Den tilsvarende andel i Danmark er 67 procent.

- Faktisk undrer det mig, at det er blevet så barskt. Vi gør og har gjort rigtig meget for at nedbringe hjemløsheden, men alligevel er det kun blevet værre i mine 30 år i Folketinget. Vi skal have knækket koden og undersøgt, hvad de har gjort rigtigt i Norge og Finland, siger Marianne Jelved fra Radikale Venstre.

Socialordføreren fra Radikale Venstre vil nu tage fat i børne- og socialministeren for at få en opsamling på de initiativer, ministeren satte ind med i 2017.

På herberget i Hillerødgade er de tre medarbejdere til 130 overnattende hjemløse. 'Det gør det svært at udføre et kvalificeret stykke socialt arbejde', siger Claus Hegstrup, som er medarbejder på stedet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Regeringen og jeg har en ambition om, at færre skal være hjemløse. Derfor afsatte vi blandt andet sidste år 154 millioner kroner til en handlingsplan, som skal sørge for at færre ender på gaden, og flere kommer på fode igen. Det er ikke nogen simpel udfordring, men for mig er det noget af det vigtigste, at vi hjælper dem, der er allermest udsatte', skriver ministeren Mai Mercado i en mail.

Modstridende lovgivning

Rapporten fra november viser også, at Danmark er det land i Norden med næstflest gadehjemløse, idet ti procent sover på gaden. Deres forhold har ændret sig, da en to år ny lov forbyder dem at sove sammen i grupper.

- Værst af alt er næsten lejr-loven. Det gør det reelt kriminelt at være hjemløs, og det er et ret uhyggeligt menneskesyn, der ligger bag. Vi advarede, da de vedtog loven, men ingen lyttede, og det har ramt nogen af de svageste i vores samfund. Det gør mig meget vred, siger Pernille Skipper.

Loven blev indført for at bekæmpe de romalejre, der hærgede København i løbet af sommeren 2017. Ud af 451 dømte, udenlandske hjemløse er 374 af dem fra Rumænien. Men også ni danske hjemløse er blevet dømt, fremgår det af tal fra Rigspolitiet.

Rundt om findes nedlagte lejre, hvor romaer har efterladt telte, madrasser og skrald. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- De stramninger, vi har foretaget på grund af udenlandske hjemløse, har også påvirket vores egne, og det er ikke rimeligt, siger Marianne Jelved fra Radikale Venstre.

Det er justitsministeren, der har indført 'forbud mod utryghedsskabende lejre', og han har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at han ønsker at fastholde loven.

Marianne Jelved fra Radikale Venstre vil tale med børne- og socialminsteren, Mai Marcado, for at følge op på, hvordan stramningerne har ramt de danske hjemløse, og hvordan det eventuelt modarbejder de inititativer, der skal nedbringe hjemløsheden.

- Zoneforbuddet er ikke en kriminalisering af hjemløshed, men af at nogle udenlandske hjemløse slår sig ned i lejre i vores parker og er til stor gene og skaber utryghed for borgerne – herunder danske hjemløse, siger Mai Mercado.