Noma åbner burgerbar: 100-meter lange køer

Torsdag klokken 13 slog den verdenskendte restaurant Noma i København dørene op for Noma 3.0 - en burgerbar på Refshaleøen.

Og interessen for michélinrestaurantens nyeste påfund var - og er - enorm.

I køer på over hundrede meter står danske og udenlandske gæster klar til at sætte tænderne i en klassisk cheeseburger eller slukke tørsten i vin udvalgt fra Nomas vinkælder.

Politi til stede

Som led i fase 2 af Folketingets genåbningsplan efter coronakrisen har restauranter og caféer fået lov til at genåbne. Men selvom restauranten har markeret flere steder med 'hold afstand', er det ikke alle, der overholder restaurantens og myndighedernes anbefalinger.

Politiet har været til stede og talt med nogle i køen. Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet og høre, om der er blevet løftet nogle pegefingre.

Blandt de mange mennesker, der står i kø, er en amerikaner, der fortæller, at han er mødt op, fordi han har hørt, at det er 'den bedste burger ever'.

Andre har selv taget øl og vin med, som de drikker i de lange køer, fordi de godt ved, at det vil tage noget tid at komme frem til grillen.