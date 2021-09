Noma får tredje Michelin-stjerne

Den verdenskendte danske restaurant Noma har fået den tredje Michelin-stjerne.

Det har Michelin Guiden netop offentliggjort.

- Jeg er virkelig overrasket, siger René Redzepi, køkkenchef, Noma.

- Det har været 14 års ventetid.

Han henviser til, at Noma siden begyndelsen højest har haft to stjerner. Det til trods for, at restauranten har været kåret til verdensbedste restaurant.

Videre siger René Redzepi fra scenen, at det skal fejres.

- Jeg skal hjem til København og gå amok, siger han.

- Jeg vil bare gerne sige tak til alle dem, der har været involveret de seneste 18 år.

Rene Redzepi modtager desuden prisen som årets mentor.

Også Maaemo har efter aftenens uddeling tre stjerner, ligesom Geranium beholder sine tre stjerner.