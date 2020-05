Noma-nomader  

ANMELDELSE: Burgeren nåede vi aldrig frem til, men køen til Noma var creme de la creme. Turister, spillemænd, landevejsriddere, internationale medier og to æsler pakket med vin løftede et enkelt koncept til historiske hype-højder

Den ekstraordinært store interesse og medieomtale kom hverken bag på restauranten, pressen eller de højspændte gæster. Noma stod klar til at inddele folk og fæ i corona-venlige kridtstreger langt ned ad Refshalevej, mens medierne stod klar til at filme folk, der stod klar til at filme sig selv, mens de langsommeligt lod sig gelejde mod gastronomiens svar på kristelig himmelfarts-nadver; en cheeseburger, take out-style!

Endda helt uden at der var blandet mos, halm og levende myrer i, lød det gode rygte i den ualmindeligt civiliserede kø, i alt hundrede meter hype præget af stiletter, silketørklæder og Jon Josh Blush Rosé i højstilkede glas. Ryk et felt frem, luk øjnene, stik tungen ud, så er du født som på ny!

Formedelst 125 kroner i madtemplets kirkebøsse naturligvis, hvilket man må forstå er rørende billigt for en bid af det, der engang blev kåret som verdens bedste restaurant. Alene det at kunne sige, man har smagt en smule Noma er af afgørende betydning, forklarede en ung mand foran mig, mens hans blå øjne dansede af begejstring bag et par forsølvede solbriller. Han var amerikaner bosat i Danmark på syvende år.

Anmeldelsen fortsætter under billedet ...

Køen var lang. Foto: Maya Tekeli

- Det ER verdens bedste burger. Jeg er fuldstændig sikker, bare det er fra Noma. You gotta go, you gotta go, you gotta go, messede han og sammenlignede dagen med at besøge en vigtig turistdestination a’la Kronborg. Et must!

Noma er som bekendt lidt af et eksklusivt madteater, hvor man normalt skal vente i månedsvis for at sikre sig et bord. På samme måde gjorde den stærke hype det svært for mig at komme i nærheden af selve burgeren, køerne var timelange, men kulturen blandt de fremmødte kan jeg kun kalde forbilledlig, nærmest udansk. Der blev smilet og smalltalket, hovedsageligt på engelsk, og stemningen blev generelt godt løftet af både spillemænd og et serviceminded Noma, der havde hidkaldt en omvandrende bar i form to små grå æsler med rødvin på ryggen.

Lidt ventevin til 65 kroner gjorde således underværker, ligesom baljen med kolde Panzer Pils fra Amager Bryghus var et flot, folkeligt islæt, en ny form for almenfattelig tilgang fra det Noma, der jo netop altid har påstået at være en slags folkekøkken uden at det helt gav mening.

Anmeldelsen fortsætter under billedet ...

Foto: Maya Tekeli

Lettere opløftet sneg jeg mig til en samtale med en anonym Noma-ansat, der vildt nok kunne afsløre at dagens burgerbolle var decideret lånt fra den ligeledes svært hypede Gasoline Grill. Og at selve oksekødet kun havde været udsat for en mild form for fermentering kaldet garot, en slags umani, den femte smag.

Jeg var i sagens natur spændt på at fange en kunde, der kunne sætte flere saftige ord på denne udvidede dimension, men det var som om de nyslåede ejere af en Noma-burger allermest skyndte sig væk, som var de små, logrende hunde på jagt efter et sted at grave sit store trofæ af et kødben ned.

Kun de to spillemænd på henholdsvis harmonika og kontrabas ville løfte en lille flig af sløret.

- Ej, hvor er det godt. Er du sindssyg mand, man kan smage kødet, lød det fra harmonikaen.

Kan man ikke også det i en normal burger?

­ - NEJ!

Ok. Kan man godt nogle gange tro, at en burger er bedre, fordi man er blevet fortalt at den er blevet fantastisk?

- Sådan er det med mange ting i livet, supplerede kontrabassen.

Musikerne spillede med, så meget forstod jeg. Men udsigten til en halv dag i venteposition gjorde at jeg ganske enkelt endte med at betale en landsvejsridder ved navn Storken for at anmelde burgeren. Han skulle alligevel overnatte i et læskur ved siden af dagens mest omtalte restaurant. Jeg har ikke hørt fra ham endnu, pyt skidt, for hypen: Den var femstjernet.