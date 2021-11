Noma skrotter kontroversiel ret

Efter et besøg fra Fødevarestyresen må Noma fjerne deres kontroversielle myre-ret

Det vakte stor opsigt, da Noma i 2012 smed levende myrer på menuen. Men nu er det slut.

Efter et besøg fra Fødevarestyrelsen har Noma valgt at droppe de små insekter på deres menu. Det fremgår af en for nyligt offentliggjort kontolrapport.

Årsagen er en EU-forordning, der foreskriver, at 'fødevarer, der ikke har været konsumeret i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997, skal ifølge EU’s novel food forordning risikovurderes og godkendes inden markedsføring i EU'

Og da Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at der blev opbevaret træmyrer på frost, og virksomheden har træmyrerne på menuen. Så var der ingen vej udenom. Myrerne skulle godkendes, hvis de fortsat skulle serveres.

Men så langt kom de aldrig.

'Virksomheden oplyser, at de samler træmyrer i naturen og er bekendt med art og kan oplyse om sted, hvor der samles træmyrer. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi fjerner myrerne fra menuen fra i aften, fremgår det i rapporten.

Dermed er det slut med den kontroversielle ret fra den verdenskendte danske Michelin-restaurant.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Noma.