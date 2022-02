Nonne dømt: Gamblede skolemillioner væk

Gud den almægtige tilgiver sine børn for sine synder, men han gør nok alligevel store øjne, når han hører, hvad der er sket i Los Angeles.

En 80-årig nonne har stjålet det, der svarer til 5,5 millioner kroner fra den katolske folkeskole, hun var rektor på.

Pengene er næstekærligt blevet brugt på et kasino i Las Vegas, men bedrageriet blev opdaget denne sommer, og nu er Søster Mary Maragret Kreuper blevet idømt et års fængsel for bedrageri fusk og anklager om hvidvask.

Hun er desuden blevet dømt til at knap 5,4 millioner tilbage til den skole, hun arbejdede som rektor på i 28 år.

Det skriver LA Times.

Det katolske svar på Britta Nielsen

Anklageren mente, at Søster Kreuper omdirigerede skolens midler til at betale for sine udgifter - deriblandt sine kasinorejser og sine kreditkortudgifter over en tiårig periode fra 2008 til 2018.

Kreuper undskyldte i retten, og bad om nåde fra dommeren.

- Jeg har syndet, jeg har brudt loven, og jeg har ingen undskyldninger, sagde hun ifølge mediet.

Det er dog ikke fordi, de andre nonner på skolen har været helt uvidende om den enorme fusk.

Ifølge New York Post, som har talt med den assisterende distriktsadvokat Poonam Kumar, så tog nonnen til flere forskellige spillebyer i Californien, men hun tog også andre nonner med på turen og brugte mange af skolens penge.