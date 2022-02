Noob eller Poggers: Sådan taler du med din teenage-gamer

GTG, Ragequit eller clutch.

Hvis du er forvirret over ovenstående betegnelser, er det måske ikke så mærkeligt. Men på mange af landets teenageværelser giver ordene fuldstændig mening.

Otto Langwadt er 14 år gammel, bor i Brønshøj og går i 8. gb på Kirkebjerg Skole i Vanløse, og han er gamer. Og han synes, det er synd for de voksne, at de ikke forstår så meget af, hvad der foregår i gamer-verdenen.

Derfor har han lavet nedenstående ordbog, som forældre landet over kan bruge, hvis de gerne vil have en ung og moderne samtale kørende med deres teenager.

God fornøjelse!

--

GG - Good Game siger man efter en kamp eller runde.

GF - Good Fight siger man typisk efter en runde eller kamp.

BF - Bad Fight siger man typisk, hvis man har tabt en runde og er ret sur over det.

WP - Well played siger man efter en kamp, hvor alle er glade, lige meget hvem der vandt.

MB - My bad siger man typisk, efter man har begået en fejl, og det betyder bare undskyld.

Tryhard - En person, der prøver virkelig hårdt at vinde - måske lidt for hårdt.

BRB - Be Right Back, siger man typisk, hvis man skal gå, men kommer tilbage.

TTYL - Den her kender mange allerede. Talk To You Later siger man typisk, hvis man skal gå, og man gerne vil snakke med, hvem end man snakker med senere.

GTG - Got To Go siger man, hvis man skal gå.

AFK - Away from keyboard når du er gået, kan det godt ligne, du er online.

Otto Langwadt, 14 år. Foto: Jan Sommer

Aimbot - Aimbot er et hack, du kan bruge til at automatisk ramme alle dine skud, og det er ret irriterende at spille mod nogen med det her hack.

Camping - Camping er når nogen bare står i et hus, busk eller lignende og gemmer sig hele spillet, og de kun kommer ud, når der er meget få mennesker tilbage.

Buff - Buff betyder at gøre en karakter bedre. Det er mest noget de, der har lavet spillet, gør. For eksempel; buff Widowmaker.

Nerf - Er det modsatte af buffing, nemlig at gøre en karakter værre, for eksempel; NERF BASTION.

Toxic - Toxic betyder at være virkelig ond mod folk - for eksempel at sige N-ordet eller andre onde ord.

DLC - Betyder et slags event inde i et spil eller en mission i et spil som GTA.

Easter egg - Easter eggs kan findes i mange spil. Det er typisk et lille hint fra nogen af spillets designers, det kan eksempelvis være et hint til en af deres andre spil eller en film.

Grinding - Når du skal have penge i GTA for eksempel, kan det godt kræve en masse hårdt arbejde. Det er grinding.

HUD - Et HUD er et slags panel, hvor der står en masse ting, for eksempel hvor meget sten du har i Minecraft.

K/D - K/D er kill to death ratio, hvilket er, hvor mange kills du har hver gang, du er død. Dette er et gennemsnitstal.

Lag - Lag er når ens wifi er dårligt, eller når spillets servere er ustabile. Så fryser spillet flere gange, og det kan også være ret irriterende.

Ragequit - Ragequit er, når du bliver så sur, at du går ud af spillet.

OP - Over powered, når noget er OP er det for eksempel et alt for stærkt våben eller køretøj.

Poggers - POG er et slang, der kommer fra streamingplatformen Twitch, og man siger det, hvis der er noget, der er nice eller godt.

Clutch - Når du måske er tæt på at tabe, men du lige pludselig bliver så god, at du vinder alligevel.

Pwned - Pwned betyder owned, og det betyder, at du dominerer en anden spiller, at du fuldstændig smadrer dem.

Bot - Bot kan betyde to ting; det kan betyde en spiller, som ikke er en spiller, men en computer, eller også kan det betyde en rigtig dårlig spiller.

Cooldown - Cooldown er for eksempel, når en gun er overophedet, og du skal vente på, at cooldownen er færdig, før du kan bruge den igen.

FPS - Frames per second, FPS betyder, hvor mange billeder i sekundet, der er i spillet. Alt under 60 FPS er hakket at se på.

Glitch - Når spillet går i stykker på en eller anden måde. Det kan være, du kommer til at gå igennem gulvet eller lignende.

No clipping - No clipping er en glitch, som kan ske i mange spil, hvor du ryger gennem gulvet og ud af verdenen.

Hp - Hit points eller liv HP er, hvor meget liv, du har, du kan typisk have 100Hp.

Shield - Shield er et ekstra lag af beskyttelse. Det er endnu en Hp-bar, som typisk er blå.

Mod - mod kan være en addition til et spil, men i nogle spil er det også ordet for hackere.

Noob - En person, som er ny til et spil-eller bare virkelig dårlig.

NPC - Non-Player Character, en karakter som ikke er styret af spilleren, men spillet.

Ping - Ping er hvor mange millisekunder, det tager fra dit system at føre information fra din computer eller Playstation til serveren og tilbage igen.

PvP - Player vs Player kan være et spil som Fortnite eller Overwatch, hvor du kæmper mod andre rigtige spillere.

Sandbox - Er et slags spil, hvor du kan gøre næsten helt, hvad du vil.

RPG - Er et slags spil, og det står for role playing game. Det er typisk et meget historie-drevet spil som Call of Duty eller lignende.

XP - Experience er typisk levels, du kan bruge til at opgradere ting som i Minecraft.

Cps - Clicks per second er, hvor mange gange du trykker i sekundet.

Clan - En clan er en slags gruppe spillere inde i et spil, der kan teame op og spille spillet sammen.

HAX eller hacks - Det siger man typisk, hvis man hackusatter nogen, altså man tror, at de snyder.

Bug - En bug er en kodningsfejl. De kan både være gode fx give dig uendelige våben. Eller dårlige og bare dræbe dig.

W - Winner, man kan bruge denne i næsten uendelige situationer, W brother W sister W mom W dad og så videre og så videre.

L - Loser kan også bruge i uendelige situationer, L Dad, L mom, L sis, L Bro.