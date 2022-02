Nora smadrer historisk bro

Stormen Nora har ødelagt gelænderet på den ene side af Sparekassebroen i Tønder. 'Broen har stor betydning for tøndringerne', lyder ordene fra kommunen

Nora har været strid mod borgerne i Tønder.

Et træ er nemlig væltet på den ene side af den historiske Sparekassebroen, og derfor kan tøndringerne altså ikke krydse broen.

Sparekassebroen over Vidåen i Tønder blev bygget i 1880 og har stor betydning for de lokale borgere i Sønderjylland. Christian Kjær-Andersen, afdelingsleder i driftsafdelingen i Tønder Kommune, fortæller, at det er en trist nyhed.

- Det er ærgeligt. Det er en bro, der har historisk betydning for tøndringerne. Det er virkelig ærgerligt, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: Øxenholt Foto

Stibro Sparekassebroen, som den oprindeligt hedder, blev senest renoveret i april 2020. JydskeVestkysten skrev på det tidspunkt, at nedslidte træplanker skulle fjernes, så der kunne laves en overfladebehandling af de korroderede områder.

Nu skal der atter arbejdes på den historiske bro.

- Vi skal have den i stand igen, og vi skal se, hvordan vi reparerer skaderne. Det er virkelig ærgerligt, for den er jo næsten lige blevet renoveret, afslutter Christian Kjær-Andersen.

På begge sider af broen står årstallet 1880, der altså markerer, hvornår Stibro Sparekassebroen blev opført.

Politiet har afspærret den ene side af broen.

Foto: Øxenholt Foto

