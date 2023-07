Nord Stream-sabotage: Nye oplysninger

Danmark har mandag sammen med Tyskland og Sverige sendt et brev til FNs sikkerhedsråd, hvori de tre lande oplyser, hvordan efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne skrider fremad.

Det sker forud for en sikkerheds- og fredsbriefing i FN, der finder sted tirsdag, lyder det i brevet, som Udenrigsministeriet har delt med offentligheden på Twitter.

Af brevet fremgår det, at ingen af de tre lande endnu er nået frem til, hvad der præcist skete, da rørledningerne blev saboteret i september sidste år, eller hvem der kan have stået bag.

Det skyldes, at 'sabotagen er uden fortilfælde, og at der tale om en kompleks efterforskning,' lyder det indledningsvis i fælleserklæringen.

Annonce:

Bekræfter mistanke om mystisk båd

Dog løfter de tre lande en smule af sløret for, hvordan de hver især arbejder med sagen, og fra tysk side bekræfter man nu flere af de oplysninger, der har cirkuleret i tysk presse i de seneste måneder.

Blandt andet sætter man nu flere ord på den 15 meter lange Andromeda-yacht, som ifølge tyske medier har fyldt meget i den tyske efterforskning. En båd, som dansk politi også har interesseret sig for.

'I forbindelse med den mystiske bådleje af en yacht har efterforskerne fundet ud af, at båden blev lejet af en person, som brugte dokumenter til at skjule identiteten på den rigtige lejer. Hvorvidt denne person efterfølgende også befandt sig på båden er ikke fastslået, men dette efterforskes fortsat,' fremgår det under det afsnit, hvor Tyskland redegør for sin efterforskning.

Artiklen fortsættes under billedet...

Tyskland oplyser desuden:

Annonce:

'Bådens præcise rute er ikke endelig klarlagt. Mistanken går på, at båden kan være brugt til at transportere det sprængstof, der detonerede ved Nord Stream 1 og Nord Stream 2-rørledningerne i Østersøen 26. september 2022.'

LÆS: Her er den mystiske båd

'Der blev fundet spor af sprængstof i de prøver, man som led i efterforskningen har taget fra den pågældende båd. Ifølge ekspertvurderinger er det muligt, at special-dykkere kan have placeret sprængstof på rørledningerne.'

Tyskland tilføjer, at man endnu ikke kan fastslå, hvem gerningsmændene er, eller hvad motivet var været.

'Vanskelig efterforskning'

Også Sverige efterforsker sabotagen, og herfra lyder det i den fælles skrivelse, at svenske myndigheder har foretaget et omfattende analysearbejde af de objekter, man bjærget fra sabotage-området.

'Analyserne har påvist rester af sprængstof på de genstande, man har fundet,' fremgår det.

Annonce:

'Der er dog tale om en efterforskning, der er meget omfattende og kompleks. Det vedrører en forbrydelse, der er vanskelig at efterforske, eftersom eksplosionerne fandt sted 80 meter under havets overflade. Den videre efterforskning vil vise, hvorvidt der kan rejses sigtelse og tiltale for forbrydelsen,' oplyser den svenske efterforskning.

Dansk tavshed

Fra dansk side er der ikke meget nyt under solen i brevet, hvilket er i tråd med den tilgang, danske myndigheder har haft siden oktober.

Brevet til FN indeholder således intet nyt om, hvad den danske efterforskning har foretaget sig siden sabotagen.

I stedet nøjes med man at oplyse, at der fortsat er dialog med Sverige og Tyskland 'vedrørende de tekniske aspekter af efterforskningen.'

'De danske myndigheders efterforskning har ikke foretaget nogle konklusioner, og det er ikke muligt at oplyse, hvornår det ville være muligt at konkludere noget.'

Nye optagelser afslører: Sådan kan sabotagen være udført

Ved du noget? Skriv til eb-sikker@protonmail.com