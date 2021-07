Nordamerikanske skovbrande kunne ses over Danmark

Tæt på 800 skovbrande raserer lige nu i Canada alene. Røgen fra brandene kunne i går ses over Danmark, Norge og Sverige

Store dele af Jylland blev i går ramt af røgskyer fra de hundredvis af skovbrande, der i disse dage raserer Nordamerika.

Det viser satellitbilleder taget over Danmark. Også dele af Sverige og Norge var dækket af røgskyerne.

Transporteret af jetstrøm

Når det kan lade sig gøre, at røgen bevæger sig omkring 8000 kilometer, skyldes det, at røgpartiklerne transporteres af jetstrømme, forklarer Martin Olesen, som er klimaforsker hos DMI.

- Der er tale om sodpartikler, som når op i toppen af troposfæren - det, der hedder tropopausen - og rammer en jetstrøm, som er en kraftig vind, der kan transportere partiklerne rigtig langt, siger han.

Og det er faktisk ikke så usædvanligt et fænomen.

- Man ser det også med sand fra Sahara efter en sandstorm, fortsætter han.

Det skete for eksempel tilbage i 2014. Her ramte såkaldt blodregn - nedbør med rødt støv - store dele af Jylland.

Kan føre til køligere temperaturer

Sodpartiklerne kan desuden lægge sig som et lille lag i tropopausen, og her kan de skærme en smule for den solindstråling, der ellers ville ramme os.

Det kan betyde, at det kan blive en smule køligere, end vejrmodellerne ellers havde forudset. Martin Olesen ved dog ikke, om det var tilfældet i går.

Til gengæld, forklarer han, er det muligt, at sodpartiklerne rammer ned på dansk jord, næste gang det regner.

En skovbrand i Sierra Nevada blev er antændt af et lyn. På bare et døgn fordoblede branden i størrelse. Foto: Noah Berger/Ritzau Scanpix

Skyhøje temperaturer i USA

Alene i Canada er der lige nu omkring 800 aktive skovbrande. I den canadiske by Lytton nordøst for Vancouver har brande ødelagt 90 procent af byen, og flere steder rundt omkring i både USA og Canada er mennesker blevet tvunget til at evakuere deres hjem.

Skovbrandene har særligt gode vilkår efter en hedebølge, som flere steder har sendt temperaturerne mod usædvanlige højder - særligt i Californiens ørkenområder og i Death Valley.

I Furnace Creek blev der for lidt over en uge siden målt svimlende 54,7 grader - den næstvarmeste temperatur, der nogensinde er blevet målt på jorden på en pålidelig måde. Varmerekorden blev sat i 1913, hvor der blev målt 57 grader på samme sted.

Opsluger areal på størrelse med New York

I den amerikanske delstat Oregon er den største brand blevet døbt 'Bootleg'-branden. Branden rykker cirka otte kilometer frem hver dag, på trods af at en hær af brandfolk forsøger at slukke den, skriver Ritzau.

En stor røgsky over delstaten Oregon i USA. Skovbrande raserer flere steder i Nordamerika. Foto: Payton Bruni/Ritzau Scanpix

Branden drives frem af stærke vindstød, og midt på eftermiddagen lørdag var omkring 1130 kvadratkilometer land brændt ned i alt som følge af den.

Det svarer til, at branden hærget et skovareal, som er større end New York City, siden den begyndte 6. juni.