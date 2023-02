Norddjurs hjemsender kommunaldirektør mens sag om krænkelser undersøges

Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har søndag eftermiddag på et ekstraordinært møde besluttet at hjemsende kommunens øverste chef, kommunaldirektør Christian Bertelsen, mens sagen undersøges nærmere.

Samtlige medlemmer af økonomiudvalget, Enhedslistens Ulf Harbo undtaget, stemte for hjemsendelsen.

- Der er ingen tvivl om, at der har været et hensyn til at få en så valid undersøgelse som overhovedet muligt. Så er der er hensyn til de medarbejdere, der er involveret, og der er et hensyn til kommunaldirektøren. Et hensyn til hele organisationen her. Et flertal har besluttet, at det hensyn tages bedst, hvis kommunaldirektøren ikke er her, mens undersøgelsen pågår, siger borgmester Kasper Bjerregaard (V) til TV2 Østjylland.

Sagen udspringer af, at kommunen har fået flere påbud fra Arbejdstilsynet, efter medarbejderne i kommunaldirektørens sekretariat har oplevet krænkende adfærd fra deres chef.

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser, men medarbejdere beskriver et benhårdt arbejdsmiljø under Christian Bertelsen, som har ført til sygemeldinger og opsigelser.

Borgmester Kasper Bjerregaard har tidligere forklaret, at sagen om krænkelser i kommunaldirektørens sekretariat skal undersøges af et eksternt firma, som de er blevet pålagt af Arbejdstilsynet. Efter beslutningen søndag siger borgmesteren til TV2 Østjylland:

- Det her er ikke en dom eller afgørelse. Det er simpelthen for at skabe de rette forudsætninger for at få lavet den undersøgelse så godt som muligt og for at give organisationen noget ro. Og ro til kommunaldirektøren.

TV2 Østjylland har i løbet af ugen været i kontakt med Christian Bertelsen, der afviser at kommentere sagen og henviser til, at han har aftalt med borgmesteren, at det er sidstnævnte, der udtaler sig om sagen.