Nordea-aktien falder forud for finsk hvidvask-program

Et finsk tv-program ser ud til at skræmme investorer i den nordiske storbank Nordea. Fra handlens start mandag har Nordea-aktien tabt over seks procent af sin værdi på den svenske børs.

Kursen har siden rejst sig og ligger til et tab på fire procent.

Faldet stikker ud på et ellers optimistisk svensk marked, hvor det toneangivende OMXS-indeks er oppe med 0,4 procent trods Nordeas fald.

Årsagen til faldet er tilsyneladende et tv-program, der sendes i Finland senere mandag. Tv-kanalen Yle ventes at sende et program om hvidvask, der involverer Nordea.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg vil programmet omhandle et stort læk af informationer, der viser hundredvis af millioner af euro fra mistænkelige kilder, som er flyttet via Nordea.

Nordea udtaler til nyhedsbureauet Reuters, at baseret på det, som banken er bedt udtale sig om, er der ingen nye anklager mod banken i Yles program.

- Investorerne er nervøse og sælger hellere 'lidt for tidligt' end lidt for sent. En art 'hvidvaskens rettidige omhu', skriver investeringsøkonom Per Hansen i en skriftlig kommentar.

Han peger på, at en flere nordiske storbanker har oplevet store værditab som følge af sager om hvidvask. I Danmark er Danske Banks værdi næste halveret de seneste 12 måneder.

I Sverige har Swedbank tabt over 20 procent efter svenske medier har kædet banken sammen med hvidvask.

Nordea er ikke fremmed for anklager om lyssky aktiviteter.

I 2016 blev det afsløret, at Nordea havde været behjælpelig med at lave løsninger, der kunne skjule penge for myndighederne.

Det skete i forbindelse med den store afsløring Panama Papers. Sidenhen er Nordea også blev anklaget for at være brugt til hvidvask i Skandinavien.

Nordea har sidste år flyttet sit hovedkvarter til Helsinki i Finland.