Nordea efter it-koks: 'Der var slet ikke en fejl'

Nordea melder nu, at alle systemer kører fejlfrit efter teknisk fejl fredag

Alle systemer er ifølge storbanken Nordea nu atter oppe at køre, så der ikke længere er forsinkelser på betalinger ind og ud af banken - og sådan har det faktisk været hele dagen.

Først manglede adskillige tusinde Nordea-kunder ellers deres løn fredag på grund af en teknisk fejl et sted langt inde i bankens it-systemer.

Så blev fejlen fundet, og de fleste kunder kunne glade gå på weekend med penge på lommen.

Men for en lille gruppe kunder endte sagen umiddelbart mindre lykkeligt. De meldte i løbet af i dag, lørdag, på blandt andet bankens Facebook-side fortsat om manglende løn på deres konti.

Og der var da også fortsat et problem, bekræftede Nordea tidligere i dag over for Ekstra Bladet.

- Vi har genåbnet sagen, da det viser sig, at problemet ikke er helt løst. Vi er lige nu ikke klar over, om fejlen ligger internt hos os eller eksternt, sagde Tenna Schoer fra Nordeas presseafdeling og forklarede, at det drejede sig om op mod 200 kunder, der fortsat oplevede problemer.

Ingen fejl alligevel

Her til aften er meldingen fra Nordea så, at alle systemer nu kører fejlfrit - og sådan set har gjort det hele dagen.

- Vi har lukket sagen igen nu, for det viser sig, at der slet ikke har været et problem i dag. Vi har været alle systemer igennem, og alt kører, siger Tenna Schoer.

- Men hvad med de kunder, der siger, at de ikke har modtaget deres løn?

- De er muligvis blevet forvirret over medieomtalen af vores it-problem fredag og tror, at de også skulle have løn fredag, selvom de i virkeligheden måske reelt først skal have den mandag, siger Tenna Schoer og fortsætter:

- Det kan også være, at deres arbejdsgiver ikke har udbetalt løn, eller at overførslen ikke er gået videre fra arbejdsgiverens bank. Er man i tvivl, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Opdagede it-problem

I går morges klokken fire opdagede Nordea et it-problem, der forsinkede betalinger til og fra Nordea-konti.

Omkring frokost i går meldte banken ud, at fejlen var fundet og problemet løst, men at der kunne gå flere timer, inden alle overførsler ville være gennemført, fordi der havde ophobet sig en enorm mængde betalinger i systemerne.

