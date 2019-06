Nordeas topchef stopper

I en pressemeddelelse fortæller Nordea, at Casper von Koskull stopper som topchef

Casper Von Koskull stopper som administrerende direktør i Nordea i slutningen af 2020. Det skriver banken i en pressemeddelelse. Han stopper, fordi han gerne vil gå på pension.

Bestyrelsen har meddelt, at de er i gang med at finde hans afløser. Når først afløseren er fundet, vil der blive lagt en nærmere plan for, hvordan jobbet skal overdrages.

Koskull har været i Nordea siden 2010, hvor han i 2015 har været administrerende direktør. Og nu efter fem år som direktør kan han gå på pension i en alder af 60 i 2020.

'Vi ser frem til at forsætte vores intense samarbejde for at sikre vores kunders tilfredshed, effektivitet og forretningsmomentum, indtil den rigtige arvtager til banken er blevet fundet,' skriver Casper von Skull og Torbjörn Magnusson, der er bestyrelsesformand, i en udtalelse.