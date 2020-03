Nordens ældste hotel lukker ned på vågeblus

Nordens ældste hotel - Hotel Dagmar i Ribe fra 1581 - er nu så hårdt ramt af coronakrisen, at alle ti fastansatte medarbejdere indtil videre er sendt hjem.

Hotellet har fået i stribevis af annulleringer for marts og langt ind i april måned - og har derfor valgt at lukke ned på vågeblus.

Hotel Dagmar ejes af Danske Hoteller.

Bestyrelsesformand i Danske Hoteller Erik Sophus Falck siger til Ekstra Bladet, at samtlige 23 hoteller i kæden for øjeblikket bløder økonomisk.

Skrækkelig situation

- Vi befinder os i en skrækkelig situation. Jeg har ganske enkelt aldrig oplevet noget lignende. Hotelbranchen og flybranchen er de to brancher, der er hårdest ramt af krisen, fastslår bestyrelsesformanden.

Danske Hoteller har sammenlagt 1.700 værelser klar til gæsterne. På dagsbasis er typisk 1.000 optaget. I weekenden er alle værelserne typisk fuldt besat.

- Lige nu er kun 100-150 værelser optaget. Så vi kører på vågeblus, oplyser bestyrelsesformanden.

Stort set alle fastansatte medarbejdere i hotelkæden er sendt hjem. Kun funktionærerne er tilbage på de 23 hoteller.

- 85 procent af vores gæster er indenlandske. Vi håber derfor, at vi hurtigt får gang i forretningen igen, når situationen bliver mere normal. Det kommer nok til at tage længere tid at få fat i de internationale kunder, mener Erik Sophus Falck.