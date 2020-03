Nordhavn kobles på Københavns metronet i stilhed grundet corona

Det bliver en stille fejring af den nye metrolinje lørdag, når Nordhavn forbindes til resten af metronettet i København.

På grund af coronaudbruddet i Danmark er alle arrangementer i forbindelse med åbningen af linjen M4 og de to stationer - Nordhavn og Orientkaj - aflyst.

Det fortæller administrerende direktør i Metroselskabet Henrik Plougmann Olsen.

- Det bliver meget anderledes, end vi havde forestillet os. Vi ville jo for det første gerne have fejret den med alle københavnerne, men selvfølgelig også med alle de mennesker, der har bidraget til det her kæmpe projekt, siger han.

- Lige nu bliver det altdominerende hensyn, at vi ikke skaber nogen risiko for smittespredning, og derfor kommer der ikke til at ske noget som helst festivitas. Togene begynder bare at køre, og det er det, siger Henrik Plougmann Olsen.

Under mere normale omstændigheder ville metrolinjen være blevet indviet med deltagelse af både borgere, kongehuset, Københavns Kommune og ministre.

Det var i hvert fald tilfældet, da Cityringen åbnede i september sidste år. Her blev dronning Margrethe én af de første passagerer til at indvie den nye forbindelse mellem Københavns bydele.

De seneste uger har dog i forvejen været præget af langt mindre aktivitet i metroen. Metroselskabet har også iværksat flere tiltag for at mindske spredningen af coronavirus.

På trods af dette mener Henrik Plougmann Olsen, at der er god mening i at åbne Nordhavn-linjen for passagerer netop nu.

For linjen vil sikre dobbelt så mange afgange mellem Østerport og København H, lyder det.

- Vi synes egentlig, det ville være forkert at lade være, når vi nu kan tilbyde en metode til at få spredt folk endnu mere i togene, end de er i forvejen.

- For vi kan faktisk også med det her greb, hvor vi åbner ud til Nordhavn, gøre risikoen for smittespredning mindre, siger han.

Henrik Plougmann Olsen opfordrer imidlertid til, at man undlader at køre med metroen på nuværende tidspunkt, hvis man kan.

- Dem, som ikke har et behov for transport, vil vi meget gerne opfordre til at blive væk.

- Også dem, der må være interesseret i at se den nye metro. Vent til nedlukningen er slut, siger han.

Den nye M4-linje har i alt otte stop fra København H til Orientkaj i Nordhavn.

Med åbningen af M4-linjen til Nordhavn kommer det samlede antal metrostationer i København og på Frederiksberg op på 39.