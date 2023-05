Nordisk Mesterskab i politihund

Danmark, Norge og Sverige kæmpede henover ugen i flere discipliner for at vinde titlen som nordens bedste politihunde

Narkosporing, dressur og magtanvendelse.

Sådan lød nogle af de discipliner, der blev konkurreret i henover ugen af politiets hunde, da der torsdag blev afholdt nordiske mesterskab for politihund i Helsinge.

Her dystede Danmark, Norge og Sverige i en række af discipliner for at vinde titlen som Nordens tophund.

Og på trods af ikke at have de store præmier i form af penge eller godbidder, vinder hundene stadig den største præmie af alle ifølge viceinspektør John Jensen.

Nemlig æren.

- Der er ikke de store pengepræmier, men der er æren i at kunne kalde sig Nordens bedste politihund, og den skal man ikke underkende, fortæller John Jensen, viceinspektør ved Nordsjællands politi.

En af disciplinerne lød blandt andet på sporing, hvor hundene skulle finde forskellige objekter, som var gemt rundt i terrænet. Foto: Kenneth Meyer.

Testes over flere omgange

Mesterskaberne, der har forløbet siden 1993, strækker sig således over flere dage, hvor de forskellige typer af hunde konkurrerer i diverse konkurrencer.

Her lød en af disciplinerne på magtanvendelse, hvor hundene testes i, hvor gode de er til at jage og stoppe en person, der er i færd med at flygte.

Disciplinen ses som en af de sværeste i konkurrencen, da hundene lige bagefter at have stoppet personen også testes i, om de formår at adlyde en ordre, hvor de skal stoppe midt i jagten, hvilket kan forvirre hunden.

Og skal man være en god politihund, er det vigtigt, at kunne høre efter sin fører - selv i pressede situationer. Derfor testes hundene også flere gange undervejs i deres liv.

- Vi holder løbene øje med hundene i deres liv. Blandt andet bliver de mentaltestet undervejs for at sikre, at de er robuste nok til at løse de opgaver, som de nu en gang bliver budt. Man udsætter dem for forskellige momenter for at se, hvordan de reagerer, siger John Jensen.

Hundene trænes allerede helt fra barns ben, som regel når de er otte uger gamle. Foto: Kenneth Meyer

Superhunde

Den hårde træning betaler sig da også for politiet og hundene i sidste ende. Ifølge John Jensen bliver nogle af hundene nemlig så gode, at de er i stand til at finde ting så små som bloddråber eller hår.

- Der er ikke noget, der er så småt, at de ikke kan finde det. Selv når det gælder biologiske spor. Vi er nede i ting som bloddråber eller sædklatter, fortæller han.

- Vi har sager i Danmark, hvor en hund har fundet et hår fra en gerningsmand i forbindelse med en alvorlig forbrydelse, som har ført til, at vi har kunnet anholde gerningsmanden på baggrund af DNA.