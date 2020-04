Nordisk nabo overrasker: Har gemt hemmelige lagre

I modsætning til sine nordiske naboer, Danmark, Norge og Sverige, er der ikke umiddelbart tegn på at Finland er ved at løbe tør for værnemidler.

Det nordiske broderfolk mod nord har siden Sovjetunionen forsøgte at invadere landet i begyndelsen af anden verdenskrig opbygget og vedligeholdt store lagre af medicinsk udstyr, fødevarer og råstoffer.

Overfor for New York Times kalder Magnus Hakenstad fra det norske forsvarsakademi finnerne for en 'prepper nation'.

- Finland er nordens samlernation. De er altid klar til tredje verdenskrig eller en katastrofe, forklarer Magnus Hakenstad til avisen.

Ifølge New York Times, har Finland et netværk af hemmelige lagre, der er fyldt med forskellige typer af forsyninger.

Hemmelige lagre skjult

Finnerne holder oplysninger om, hvor store forsyningerne er, og hvor de er gemt tæt til kroppen og klassificerer det som en statshemmelighed.

- Det ligger i finnernes DNA at være forberedte, siger Tomi Lounema, leder af Finlands Nationale Nødforsyningsargentur til New York Times.

Han fortæller, at man for to uger siden, begyndte at tage medicinsk udstyr fra lagrene i brug. Blandt andet værnemidler i form af masker, som Danmark blandt andet har haft svært ved at fremskaffe på verdensmarkedet.

- Maskerne er gamle, men de er fortsat funktionsdygtige, siger Tomi Lounema.

Frygter for forsyningslinjerne

Lagrene Finland benytter sig af i dag, blev grundlagt i løbet af 1950'erne. Her var den koldekrig begyndt at bluse op. Finnerne så med ængstelige øjne mod øst, hvor Sovjetunionen i kølvandet på anden verdenskrig havde udvidet territoriet markant.

Samtidig var - og går finnernes primære handelsrute fortsat - gennem Østersøen, hvor russerne fortsat har en markant tilstedeværelse.

Derfor har finnerne ville være sikre på, at lagrene var dybe, hvis en ny krise skulle indtræffe, forklarer Tomi Lounema til New York Times.

Danmark, Norge og Sverige havde op gennem den koldekrig også opbygget lagre af forskellige forsyninger, men som den koldekrig løb ud i sandet og Sovjetunionen knækkede, er lagrene forsvundet.