Nordjyde har fået blodprop efter vaccination

Region Nordjylland bekræfter, at en borger er blevet behandlet for en blodprop efter vaccination med AstraZeneca

En borger i Nordjylland har fået en blodprop efter vaccination med AstraZeneca.

Det bekræfter Region Nordjylland i en mail til Ekstra Bladet.

'Region Nordjylland kan bekræfte, at vi har indberettet og har kendskab til en konkret patient, der blev indlagt på Aalborg Universitetshospital, som efter vaccination med COVID-19 vaccine AstraZeneca havde et usædvanligt sygdomsbillede med et lavt antal blodplader, blødning og blodprop,' skriver Regions Nordjylland i mailen.

Patienten blev indlagt på Aalborg Universitetshospital, og grundet tavshedspligt i patientsagen kan Region Nordjylland ikke informere yderligere om sagen.

AstraZeneca-stop kan skubbe vaccinekalender to uger

Torsdag i sidste uge valgte de danske sundhedsmyndigheder at forlænge vaccine-pausen med AstraZeneca i yderligere tre uger til 18. april, efter der har været rapporteret om enkelte tilfælde af blodpropper efter vaccination med den britisk-svenske vaccine.

Pausen skal bruges på at fastslå, om der en mulig sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

149.675 borgere i Danmark har ifølge Lægemiddelstyrelsen fået første AstraZeneca-stik, mens 583 er færdigvaccineret med vaccinen.