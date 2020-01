Nordjyde: Mølle-debat er kørt af sporet 

Gennem tre dage har borgerne i Brovst flittigt besøgt Ekstra Bladets midlertidige redaktion i byen. Mange har været imod de planlagte mega-møller ved Nørre Økse Sø uden for byen.

Men lige så mange har ikke haft lyst til at sige deres mening om sagen. Og slet ikke til citat.

– Jeg har fået mundkurv på hjemmefra. Min kone vil ikke have, jeg snakker med jer, men jeg har intet imod de vindmøller, sagde en mand, der af samme grund ikke vil have sit navn frem.

Han mener, modstanden udelukkende handler om penge.

– Det er ren misundelse. Nogle får både otte, ti og 12 millioner i erstatning, mens andre ingenting får.

Kørt af sporet

Flere Ekstra Bladet har talt med, vil ikke sige noget, fordi de er bange for at blive hængt ud for deres holdning på de sociale medier.

Også Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen har været en del af bemandingen på Brovst-redaktionen i denne uge. Her deler han kage ud til de lokale. Foto: René Schütze

Det indtryk bekræfter Palle Jensen fra borgerforeningen i Halvrimmen – nabobyen tæt på vindmølleparken.

– Der er mange, der er for de nye vindmøller, men de tør ikke sige det. Debatten er kørt fuldstændig af sporet, fortæller han:

– Er man for grøn energi, bliver man bare heglet ned.

Skygger for solstrålehistorierne

Alligevel er han en af de få, der ikke er bange for at sige højt, at store møller ikke kan bringe hans pis i kog.

– Det gamle lort, der står derude, det larmer. De nye kommer til at larme mindre, selvom de er større, siger Palle Jensen.

Det ærgrer ham, at sagen fylder så meget i debatten.

– Vi har også masser af solstrålehistorier her, men alt det, vi prøver at bygge op i lokalsamfundet, bliver smadret af den kamp, de fører mod møllerne.

