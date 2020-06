Nordjyder i frygt over nyt coronaudbrud: - Det er voldsomt i sådan en bette by

Frygten for selv at blive smittet spreder sig blandt borgerne i Sindal, hvor byens plejehjem ligner et epicenter for et nyt udbrud af coronavirus

Nordjylland har indtil for en uge siden været helt fri for nye coronasmittede, men de seneste dage har sygdommen spredt sig i en sådan hast, at Hjørring Kommune indtager en sørgelig førsteplads.

Det er det eneste sted i landet, hvor der har været flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Udbruddet af coronavirus i kommunen har fået sundhedsmyndighederne til at iværksætte en lang række tiltag - bl.a. i ældreplejen, hvor smitten er stor.

Plejehjemmet Vendelbocentret i den lille by Sindal kunne se ud til at være det vendsysselske smitteudbruds epicenter. Her er 12 beboere og 17 ansatte i skrivende stund bekræftet smittede med Covid-19.

Smitte på skoler

Derudover er to borgere i hjemmeplejen tirsdag konstateret smittet, og det samme er to ansatte fra en af kommunens private leverandører i hjemmeplejen.

To skoler i kommunen har også fået den ubudne gæst indenfor døren. Tre elever i tre forskellige klasser på Højene Skole og Bagterp Skole er testet positive for Covid-19.

Da Ekstra Bladet tirsdag besøgte Sindal, lignende byen ved første øjekast sig selv, men på fortovene og i butikkerne gik snakken mere end sædvanligt blandt de handlende nordjyder, der havde svært ved at forstå, hvordan deres by fra den ene dag til den anden blev ramt af pandemien.

Hvis bare man vidste, hvor det kom fra

Inger Vangsted, 65

- Det er frygteligt, at der er så meget af det her lige pludselig. Jeg er jo oppe i alderen, så jeg er bange for selv at blive smittet. Det ville være skønt, hvis bare man vidste, hvor det kom fra. Så kunne man vide, hvor man skal undgå at være, og hvor der er sikkert.

Ikke vant til corona heroppe

Søren Bjerg, 62

- Det er jo noget lort. Simpelthen. Det er vi jo ikke vant til heroppe. Jeg holder mig væk fra de steder, hvor det er, og vi passer på os selv, så jeg er ikke bange, men det kender jeg mange, der er.

Tør ikke feste

Sofie Legarth, 27

- Det er ikke noget, der berører mig, at der nu er mange smittede her i byen. Jeg holder mig alligevel for mig selv og holder afstand, når jeg skal ud. Under hele det her med corona har vi i min familie holdt os i en meget lille gruppe. Jeg ser kun min mor og min søster og fester ikke eller sådan noget - det tør jeg ikke.

Troede Nordjylland slap fri

Kaj Erik Jensen, 65

- Det er virkelig ikke så godt, at det nu står sådan til her. Vi gik jo og troede, at vi her i Nordjylland slap fri, så det er virkelig overraskende. Det viser, hvor lumsk den her sygdom er. Så vi skal stadig passe på. Vi spritter og holder afstand og spritter igen.

Testet af frygt for corona

Mansour Hamidi, 39

- Den sygdom er meget, meget farlig, så jeg er virkelig stresset over det. Min kammerat gik og lavede sjov med, hvis en af os var smittet uden at have symptomer, så jeg har været nede og blive testet. Den var negativ, så jeg blevet meget glad og lettet. Jeg går ikke tæt på nogen og vasker hænder og spritter af hele tiden. Hvis vi passer på hinanden, går det måske væk igen.

Sur på dem, der ikke passer på

Jane Jepsen, 65

- Det er voldsomt i sådan en bette by. Det er noget værre noget. Folk snakker rigtigt meget om det, for hvordan kan det dog ske? Det burde det jo ikke, hvis man husker at passe på, men så snart tingene begyndte at åbne op, slap folk ligesom tøjlerne. Jeg bliver så sur på dem, der ikke passer på.