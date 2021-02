Nordjyder til kamp mod ny motorvej

Fronterne trækkes igen skarpt op i en efterhånden 60 år gammel strid om en tredje Limfjordsforbindelse i form af en ny, 20 kilometer lang motorvej vest om Aalborg og henover det naturskønne Egholm.

Men den såkaldte Egholmlinje deler vandene og har igennem årene mobiliseret 'Borgerbevægelsen mod Egholmlinjen' med flere end tusinde medlemmer og mindst lige så mange facebook-sympatisører, der er klar til at kæmpe imod anlæggelsen af det, modstanderne mener er en natur- og faunaødelæggende motorvej og bro til en pris på mindst syv milliarder kroner.

- Der er oven i købet tale om en uanstændig og udemokratisk proces, siger Louise Faber, der er formand for Borgerbevægelsen mod Egholmlinjen.

Den jurist-uddannede Louise Faber henviser blandt andet til, at det i hendes optik er et lukket system, der forestår planlægning og en høringsfase, hvor kritiske holdninger og argumenter - uanset hvor mange og hvor stærke, de måtte være - forbliver i Vejdirektoratets hænder.

- Det er Vejdirektoratet, der både bygger og projekterer vejen, mens de samtidig står for høringsfasen, hvor borgere kan komme med indsigelser. Vejdirektoratet refererer kun til den siddende regering, og først når Egholmlinjen skal vedtages som en anlægslov, kommer hele Folketinget ind i billedet, uddyber Louise Faber sin kritik af processen, som sandsynligvis går ind i en ny fase, når den opdaterede VVM-undersøgelse inden for få uger eller dage er blevet fremlagt af Vejdirektoratet.

Kort om Egholmlinjen Den nye, opdaterede VVM-undersøgelse om den 20 kilometer lange motorvej vest om Aalborg ventes at komme i en otte uger lang offentlig høring inden for de nærmeste dage eller uger. Midtvejs i høringsfasen vil der være et virtuelt offentligt møde, hvor borgere kan komme med indsigelser. Efter høringsfasen sendes en indstilling til Transportministeriet, og i sidste ende kan motorvejen så realiseres, hvis et flertal i Folketinget vedtager en anlægslov for projektet. Fra en anlægslov eventuelt vedtages og til motorvejen står klar til indvielse vil der ifølge Vejdirektoratet gå cirka otte år. Prisen vurderes til at blive på cirka syv milliarder kroner. Den dyreste og mest tidskrævende del af byggeriet vil være den cirka én kilometer lange tunnel, der forbinder øen Egholm med den sydlige side af Limfjorden. Mod den nordlige side bygges i alt tre broer, hvoraf den ene er til kørende med gøremål på Egholm, mens de to andre er til henholdsvis syd- og nordgående vejbaner. 150 lodsejere berøres mere eller mindre af linieføringen. Det forventes at 30 af dem skal total-eksproprieres, mens de resterende 120 bliver delvist eksproprierede, fordi de skal afgive en del af deres jord til gengæld for en betaling fra staten. Der er indtil nu lavet aftaler om total-ekspropriering af 10 lodsejere. Der har været lavet flere VVM-undersøgelser, siden linieføringen første gang var på tegnebrættet i 1958. Den aktuelle linieføring blev besluttet i 2014, og nu er den seneste VVM-undersøgelse på trapperne. Om denne så - langt om længe, vil nogle mene - skubber gang i projektet er et godt spørgsmål. Modstanderne håber selvsagt, at planen droppes endeligt, så beboere i området kan få vished for fremtiden. Vis mere Luk

Marginalt lavere støjniveau

I den nye, opdaterede VVM-undersøgelse flyttes dele af Egholmlinjen 200 meter mod vest i et fladt område ved Aalborg-boligområderne Hasseris og Sofiendal Enge. Flytningen betyder et marginalt lavere støjniveau for beboerne ved strækningen syd for Limfjorden.

Den tredje Limfjordsforbindelse var første gang på tegnebrættet helt tilbage i 1958, og siden årtusindskiftet har fire VVM-undersøgelser været i spil. Således er der ingen garanti for, at en indstillng til transportministeriet fører til en lov om en motorvej - og dermed endelig vedtagelse af projektet.

- Jo, vi kan godt forstå, at også Aalborg og Nordjylland skal udvikles, men der er mange andre måder at gøre det på, siger Louise Faber og fortsætter:

- Problemet er, at mange menneskers tilværelse er i spil, og vi oplever, at vi taler for døve øren. Oven i kommer, at det med de nuværende love er umuligt at få afprøvet en eventuel indstilling om at anlægge motorvejen ved en uvildig, juridisk instans inden en mulig vedtagelse af anlægsloven.

- Vejdirektoratets improviserede VVM-processer er simpelthen ubetryggende. Der må ganske enkelt ny lovgivning til, så almindelige retssikkerhedsgarantier og sædvanlig funktionsopdeling genetableres, tilføjer Louise Faber.