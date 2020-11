Nordjyder trodser Mette: - Kan ikke være rigtigt

Flere nordjyder bevæger sig på tværs af kommunegrænserne for at tage på arbejde

Mette Frederiksen og regeringen kom i sidste uge med en 'kraftig opfordring' til, at virksomheder i de syv nordjyske kommuner, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Brønderslev, Læsø og Vesthimmerland, sender medarbejdere hjem.

Desuden blev de ansatte i kommunerne opfordret til ikke at krydse kommunegrænserne. Begge opfordringer kom som middel til at stoppe udbredelsen af mutationsvirussen fra mink, cluster-5.

Men flere nordjyske virksomheder trodser regeringens anbefalinger, så længe der kun er tale om en kraftig opfordring, skriver TV2 Nord.

En af de personer, mediet har talt med, er indehaver af Dahl Engineering, Claus Dahl Pedersen, der fortsat kalder sine 12 ansatte på arbejde.

- Jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at det skal være op til os, som har noget økonomisk i klemme, at vurdere, om det er sundhedsfagligt begrundet nok, til at vi skal følge en opfordring, siger han til TV Midtvest.

Han mener, at det er op til regeringen og regerings eksperter at beslutte, om der skal lukkes ned.

Frisøren Lone Førgaard, der ejer en frisørsalon i Løgstør, krydser også fortsat kommunegrænsen for at tage på arbejde.

Det bliver hun nødt til, hvis hendes forretning skal overleve, understreger hun over for TV2 Nord.

Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, siger i den forbindelse til TV2, at regeringen har tiltro til, at virksomhederne gør, hvad de kan, for at følge regeringens opfordringer.