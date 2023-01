Nordjysk by i varme-nødløsning efter brand

En brand i et biogasanlæg tidligt fredag morgen betyder, at borgerne i Vrå skal have en nødløsning i gang for at holde varmen

Fredag morgen opstod der pludselig brand på transportbåndet i biogasanlægget Grøngas Vrå.

Biogasanlægget er leverandør af varme til Vrå, der derfor skal have alternative midler i brug, da de ikke kan levere varme efter branden.

- Det er den mest uheldige konsekvens. Der bliver en periode, hvor det ikke kan lade sige gøre. Hvor lang tid kan jeg ikke sige, siger direktør for Grøngas Vrå, Allan Olesen, til TV 2 Nord.

Formanden for Vrå Varmeværk, Niels Henrik Nielsen, fortæller til Ekstra Bladet, at man ved nedbrud har alternative løsninger, så borgerne i Vrå kommer til at kunne holde varmen alligevel.

En brand i et biogasanlæg efterlader borgere uden varme. Foto: René Schütze

Branden under kontrol

I første omgang frygtede Nordjyllands Beredskab, at branden skulle sprede sig til et større oplag af halmballer, og der blev derfor kaldt en sprøjte og endnu en tankvogn til området.

Det skrev beredskabet på Twitter.

Sidenhen er branden kommet under kontrol, og indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab fortæller til TV 2 Nord, at der venter nogle timers arbejde endnu.

Arbejdet handler nu om at få flyttet og slukket de sidste gløder i halmballerne.