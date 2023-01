Nordjysk trafiktiltag skaber kaos

På Kastetvej i Aalborg har en ny bussluse siden jul krævet mindst 15 trafikale uheld, hvor bilister har forsøgt at passere hullet, der er sat i for at hjæle bustrafikken

Det er rettere end bilgrav end en busgrav, Aalborg Kommune har installeret på Kastetvej i den vestlige del af Aalborg.

For selvom der er skiltet på begge sider af trafiktilaget, der skal gøre livet lettere for den nordjyske bustrafik, så har minimum 15 bilister siden jul kørt i grushullerne med materiel skade til følge.

Faktisk har kommunen opsat ekstra informationstavler, der skal gøre opmærksom på den nye bussluse, så hvorfor billister bliver ved med at køre i hullerne, undrer især rådmand hos By og Land i Aalborg Kommune, Jan Nymark Rose Thaysen (V).

'Det kommer noget bag på mig, at det står så grelt til. Erfaringsmæssigt ved vi jo godt, at der ryger en bil i en gang imellem – lidt ligesom når der kommer en ny rundkørsel på en lige landevej, og folk så stadig fortsætter lige over den. Men det plejer at være et fåtal, og så kommer der rimelig hurtigt styr på det,' siger Jan Nymark Rose Thaysen (V) til TV2.

Busslusen er udgjort af to grusgrav - en i hver vognbane - kun busser kan passere.

Ved anmeldelsen af et eventuelt uheld, der skulle vær sket ved nedkørsel i busslusen, står trafikanter ikke blot til at blive ramt på stoltheden, her står Nordjyllands Politi også klar med en bøde for den trafikale blunder.