Nordjyske Jesper efter lempelser: Håber Mette ryger

Jesper Sørensen fra Brovst bruger tiden på at gå og gøre rent. Han har nemlig været ufrivilligt involveret i en møgsag. Han er nemlig tidligere minkavler og været ramt af en nordjysk nedlukning. Nu står han tilbage med tomme bure og en masse spørgsmål.

Til hvad nytte har han gennemgået sit livs mareridt?

Cluster fem væk igen

Grunden til syv kommuner i Nordjylland oprindelig skulle være lukket ned til 3. december, var fundet af den nye og meget farlige mutation kaldet cluster fem.

Dog vurderer Statens Serum institut i dag, at der er en høj sandsynlighed for at cluster fem ikke længere findes. Den er nemlig ikke set siden 15. september og kun påvist på 12 personer.

Det er netop det, som får Jesper Sørensen til at føle sig uretfærdig behandlet.

- Jeg synes, at det hele har været en vild overdrivelse. At lukke et helt erhverv, hvilket koster flere milliarder, i stedet for lige at klappe hesten og tænke sig om.

- Hvis man nu havde ventet en uge til der var taget de prøver, som skulle tages, havde man jo set, at det ikke var så farligt alligevel. Så havde Nordjylland ikke behøves at lukke ned, og så havde det ikke haft så store konsekvenser for hele erhvervslivet heroppe.

Udover hvad det kostede at aflive alle mink, er der også et kæmpe arbejde og erstatsningskrav her bagefter.

Bare på Jesper Sørensen farm er der 7000 asbestplader, som skal pilles ned og destrueres til en pris på omkring 140.000.

- Det kommer til at koste Danmark milliarder det her, siger Jesper Sørensen.

- Men de kan jo fortsætte stilen og grave pladerne ned ved siden af deres massegrave med mink, så kan det da også sive ned i grundvandet.

Mette burde pakke sammen

Som en konsekvens af de mange fejl, der er blevet begået i hele minkdramaet, har Mogens Jensen (S) valgt at trække sig som minister. Det er dog ikke helt godt nok for Jepser.

- Mette burde pakke sin taske og gå samme vej, siger Jesper Sørensen.

- Og ikke bare hende. Hvis der har siddet seks ministre og haft samme oplysninger, ja, så brude de alle sammen få pakket deres tasker.



Selvom Jesper er færdig som minkavler, kan han dog alligevel glæde sig lidt over, at han allerede fra i dag er en mere fri nordjyde, end han var i går.

Igen, igen med kort varsel

Foto: René Schütze

Henrik Messmann driver hotel Phønix i Hjørring sammen med sin søster Birgitte og deres sønner. For deres forretning, er det ikke en fordel, at det igen med kort varsel ændres.

- Det er noget rigtig lort, for at sige det mildt, siger Henrik Messmann.

- Vi har intet i ordrebogen - hverken julefrokoster, overnattende gæster eller andre arrangementer frem til december. Og det er heller ikke fordi, at telefonen er rødglødende, kan jeg godt afsløre. Lige nu sidder vi faktisk mest tilbage med en klump i maven. Hvad nu med kompensationsordningen? Får vi stadig frem til 3. december, eller er det nu vores eget problem at få fyldt hullerne ud?

- Jeg ved godt, at det for mange andre er skønt, at det hele nu bliver lempet, men lige i vores erhverv, har det altså ret store konsekvenser, når man lukker helt ned, og det konsekvenser forsvinder ikke bare på få timer, selvom alt åbner igen.

Stadig tvangslukket

Foto: René Schütze



Pernille Skov bestyrer af Zwei Grosse i Hjørring. For hende ændrer det ikke noget, at restriktionerne i Nordjylland lempes.

-Vi er stadig tvangslukket indtil 2. januar, så vores situation er uændret. Men at vores restauranter og værtshuse i byen igen får lov at åbne op, det betyder meget for hele vores miljø. Det betyder også, at vi er stærkere i troen på, at der er rent faktisk er en chance for, at vi får lov til at åbne op til januar, siger hun.