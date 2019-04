Nordjyske lukker tv-kanal og udgivelse af Morsø Folkeblad

Nordjyske Medier lukker tv-kanalen 24Nordjyske og stopper udgivelsen af Morsø Folkeblad som selvstændigt dagblad.

Folkebladet Morsø bliver i stedet en del af Nordjyske Stiftstidende, skriver Nordjyske.

- Vi har været glade for Morsø Folkeblad, siden avisens bestyrelse i 2013 spurgte, om vi ville overtage udgivelsen. Baggrunden var en skrantende økonomi, og vi må efter fem et halvt år konstatere, at det ikke er lykkedes at vende dagbladets udvikling – tværtimod, siger Nordjyske Mediers ansvarshavende chefredaktør, Per Lyngby til Nordjyske Stiftstidende.

24Nordjyske har siden 2003 sendt lokale nyheder via kabel-tv. Om tv-kanalens lukning siger Per Lyngby:

- Tilsvarende har vi været glade for Danmarks første 24 timers tv-kanal, 24Nordjyske, som kom til verden i 2003 i et godt samarbejde med de nordjyske antenneforeninger og -selskaber. Nu er tv-markedet ændret, så det ikke længere er muligt at få økonomien i kabel-tv til at hænge sammen.

Morsø Folkeblad har som mange andre aviser oplevet et oplagsfald gennem mange år. Det fortsatte trods lokal dækning på Mors.

Muligheden for at udgive et selvstændigt dagblad, der kommer seks dage om ugen, er derfor ikke længere til stede.

- Vi vil fortsat have en redaktion på Mors og en journalistisk dækning af området, siger den ansvarshavende redaktør for Morsø Folkeblad, Jens Peter Svarrer, som siden 2016 har ledet redaktionerne i både Thy og på Mors.

- Mors og Thy har flere og flere interesser, forhold og institutioner og selskaber til fælles, så det er logisk at bringe stoffet fra begge områder i samme avis. Det forventer vi at gøre fra september, oplyser han.

Morsø Folkeblads Ugeavis fortsætter med at udkomme uændret.

Chefredaktør Lars Jespersen var i 2003 med til at opbygge tv-kanalen 24Nordjyske.

- Dengang var det en stor succes, fordi folk kunne følge med, når det passede dem, siger han.

- Streaming-tjenesterne – at man kan se tv, når man har lyst – påvirker antenneforeningerne, og derfor falder antallet af husstande, der er med i tv-pakkerne. Det gør, vi ikke længere kan få kanalen til at løbe rundt.

Indtægterne er faldet med næsten en fjerdedel i de seneste to år.

24Nordjyske sender frem til og med 30. august.