Nordkorea affyrer 'uidentificeret projektil'

Sydkoreas militær oplyser, at Nordkorea har affyret et projektil

Nordkorea har affyret et 'uidentificeret projektil', oplyser Sydkoreas militær ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap. Det skriver AP og AFP.

Ifølge AP er det den anden af den slags affyringer på fem dage.

Affyringen kom umiddelbart efter en tv-udsendelse i Nordkorea, hvor de beskrev en lignende affyring fra lørdag 4. maj som en almindelig militærøvelse.

- Nordkorea affyrede uidentificerede projektiler mod øst, meddeler den militære ledelse i Sydkorea ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forhandler med USA

USA og Nordkorea har igennem længere tid forhandlet om atomnedrustning på Den Koreanske Halvø.

Selv om testaffyringerne vækker bekymring i Washington, så er man stadig forhåbningsfuld i forhold til en diplomatisk aftale, har det tidligere lydt fra det amerikanske udenrigsministerium.

Lørdag 4. amj tweetede USA's præsident, Donald Trump, at Nordkorea 'er klar over landets store økonomiske potentiale og ikke ønsker at afspore processen'.

Tidligere på året mødtes Trump med Kim i Vietnams hovedstad, Hanoi, men topmødet endte uden en aftale.

En amerikansk udsending er i disse dage på besøg i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, for at drøfte, hvordan man kan komme videre i de stillestående forhandlinger med Nordkorea om landets omstridte atomprogram.

'Meget tilfreds'

KCNA berettede om affyringerne 4. maj, at formålet med testaffyringerne var at inspicere evnen og nøjagtigheden af landets langdistancemissiler.

Kim Jong-un var ifølge det statslige nyhedsbureau 'meget tilfreds' med affyringerne, der var en test af militærets evne til at forsvare landets politiske suverænitet og økonomiske selvstændighed, lyder det.

Ifølge nyhedsbureauet Yonhap udtrykte Sydkorea bekymring over testaffyringerne. Sydkorea anser dem for et brud på den bilaterale aftale mellem de to lande om at indstille fjendtligheder.

Missilaffyringerne lørdag var ifølge nyhedsbureauet Reuters de første, siden Nordkorea i november 2017 affyrede et ballistisk missil, hvis rækkevidde kunne nå helt til den amerikanske vestkyst.