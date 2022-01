Nordkorea affyrer 'uidentificeret projektil'

Nordkorea har fredag affyret et uidentificeret projektil i østlig retning ud over havet ifølge Sydkoreas militær og Japans kystvagt.

Ifølge den japanske kystvagt kan der være tale om et ballistisk missil. Kystvagten oplyser, at objektet er styrtet ned.

Nordkorea har ikke bekræftet den mulige affyring.

Tidligere fredag forsvarede Nordkoreas udenrigsministerium test af nye våben som en legitim ret til at kunne forsvare sig selv. Ministeriet tilføjede, at prøveaffyringerne ikke er til fare for nabolande.

Hvis der er hold i fredagens observationer fra Sydkorea og Japan, er affyringen den tredje i løbet af godt en uge.

Onsdag i sidste uge registrerede to lande den første prøveaffyring fra nordkoreansk side i det nye år.

Det blev senere bekræftet af Nordkorea, som hævdede, at der var tale om et hypersonisk missil.

Tirsdag i denne uge kom så endnu en prøveaffyring, og dagen efter kom så en tilsvarende melding fra Nordkoreas statslige nyhedsbureau, KCNA, om at landets militær med succes havde testet et hypersonisk missil i overværelse af landets leder, Kim Jong-un.

Er det korrekt, har Nordkorea sluttet sig til flere af verdens største militærmagter i kampen om at udrulle det nye og avancerede våbensystem.

Trods navnet er fordelen ved hypersoniske våben ikke så meget hastigheden på over 6000 kilometer i timen, men deres manøvredygtighed, siger analytikere.

Missilerne er i stand til at ændre retning i luften, hvilket gør det sværere at følge deres kurs og forhindre dem i at nå deres mål.

En FN-resolution forbyder Nordkorea at foretage prøveaffyringer af ballistiske missiler samt at foretage test af atomvåben.

Nordkorea har i årevis været underlagt internationale sanktioner som følge af landets udvikling af masseødelæggelsesvåben.