Nordkorea afholder artilleri-konkurrence

De nordkoreanske tropper har over weekenden afholdt en artilleri-konkurrence i et forsøg på at styrke landets militære evner.

Det skriver Reuters.

Store dele af Nordkoreas artilleri er placeret langs grænsen til Sydkorea, og kanonerne kan nå helt til Sydkoreas hovedstad Seoul, hvor der bor omkring 10 millioner mennesker.

Dobbeltmoralsk

Artilleri-konkurrencen blev ifølge statsmediet KCNA afholdt lørdag, og affyringerne kommer ikke lang tid efter, at Nordkorea har brokket sig over dobbeltmoral.

Helt specifikt mener landet, at dets militære test og øvelser møder international kritik, mens lignende militær aktivitet fra Sydkorea og USA ikke gør.

Øvelserne blev overvåget af Pak Jong Chon, der er højtstående i Kim Jong-uns ledende parti.

Vil normalisere militær aktivitet

Reuters analytikere siger, at ledelsen i Nordkorea forsøger at normalisere den militære aktivitet.

Det endelige mål med normaliseringen vil være international anerkendelse af landets atomvåben og langdistancemissiler.

Begge dele har indtil nu være sanktioneret af FNs Sikkerhedsråd.

