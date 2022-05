Nordkorea bekræfter første officielle tilfælde af covid-19

Over to år inde i pandemien bekræfter Nordkorea for første gang, at der er fundet smittetilfælde med coronavirus i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Statsmedier kalder det en 'alvorlig national nødsituation', efter at landet angiveligt har undgået smitte med virusset i mere end to år.

Det nordkoreanske statsmedie KCNA oplyser, at prøver fra patienter, der var syge med feber i Pyongyang søndag, var i 'overensstemmelse med' omikronvarianten af coronavirus.

Landets topfolk, herunder leder Kim Jong-un, har afholdt et krisemøde for at diskutere udbruddet og har annonceret, at de vil indføre et viruskontrolsystem på et 'maksimalt nødsituation'-niveau.

KCNA rapporterer, at landets leder sagde til deltagerne på mødet, at 'målet er at eliminere virusset ved dets rod i løbet af så kort tid som muligt'.

- Han forsikrede, at på grund af befolkningens politiske bevågenhed vil vi helt sikkert klare nødsituationen og kommer sejrrigt ud af karantæneprojektet, lyder det fra KCNA.

Kim Jong-un ønsker ifølge det nordkoreanske statsmedie strengere grænsekontrol og nedlukninger.

Han har bedt borgerne om, at 'fuldstændig stoppe spredningen af den ondsindede virus ved helt at lukke områder i byer og regioner over hele landet'.

Før torsdag var der altså ikke officielt bekræftet et eneste tilfælde af coronavirus i Nordkorea.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, havde Nordkorea i slutningen af 2020 udført 13.259 test for coronavirus. Ingen af dem havde vist smitte.

Analytikere har sagt, at det nordkoreanske sundhedssystem ville have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus.

Desuden mener eksperter, at landet ikke har vaccineret nogen af dets 25 millioner borgere, fordi det har afvist tilbud om vacciner fra WHO, Kina og USA.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Sydkorea har meddelt, at landet er villig til at yde humanitær hjælp til Nordkorea på grund af smitteudbruddet med coronavirus.