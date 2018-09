Nordkorea fejrer rundt: Så vanvittigt bliver det

2018 er året, hvor Nordkorea kan fejre 70-årsdagen for sin grundlæggelse. Se en række eksempler på, hvad verden kan have i vente nedenunder

En 70 års fødselsdag er naturligvis altid en særlig sag, og for Kim Jong-un er fejringen af sit nordkoreanske rige da heller ingen undtagelse.

Således har Nordkorea i adskillige måneder forberedt en massiv markering af 70-årsdagen for landets grundlæggelse.

Det ellers lukkede rige har inviteret journalister fra hele verden til at overvære de storslåede aktiviteter, der fra søndag kommer til at løbe af stablen.

Dette inkluderer blandt andet en massiv millitærparade i hovedstaden Pyongyang, ligesom de såkaldte Arirang Mass Games vender tilbage efter fem års pause. Her forventes flere hundredetusinde nordkoreanere at deltage i en stram, dikteret koreografi,

Indtil fejringen endelig kan begynde, følger her en række eksempler på, hvad verden kan have i vente, når Kim byder op til fest.

***

Den får IKKE for lidt, når Nordkorea viser de militære muskler frem. Her et eksempel fra i vinter, hvor regimet for første gang i 40 år valgte af afholde sin årlig parade i februar. Tilfældigvis en dag før åbningsceremonien af vinter-OL i Sydkorea...

Se den vanvittige parade her. (Video: AP)

Hvordan Kim Jong-Un har tænkt sig at lade sig transportere mellem de enkelte begivenheder skal være uvist. Spørgsmålet er dog, om han endnu en gang vil sende sine bodyguards på overarbejde, ligesom han gjorde ved sit møde med Sydkorea i april år.

Se hele det mærkværdige optrin i videoen her. (Video: AP)

Nordkorea har altid været glade for fyrværkeri og mon ikke, der vil blive affyret en raket eller to i forbindelse med fejringen. I 2016 var opsendelsen af en langtrækkende raket i hvert fald nok til dette majestætiske show.