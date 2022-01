Nordkorea i ny mulig missiltest

Sydkoreas militær oplyser natten til tirsdag dansk tid, at Nordkorea har affyret et uidentificeret projektil. Japans kystvagt udtaler, at der er tale om et ballistisk missil.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo, så landede det formodede missil i havet ud for Japan.

Affyringen er endnu ikke bekræftet af Nordkorea.

Nordkorea spiller for tiden da også med de militære muskler.

Et nordkoreansk statsmedie har tidligere oplyst, at man onsdag i sidste uge testede et hypersonisk missil.

Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA har torsdag delt et billede af det angiveligt hypersoniske missil, som landet testede onsdag i sidste uge. Foto: KCNA/Reuters

- At Nordkorea fortsætter med at affyre missiler er ekstremt beklageligt, udtalte den japanske premierminister, Fumio Kishida, og bemærkede, at FN netop havde afsluttet drøftelser om, hvordan de skulle reagere på sidste uges affyring.

Tirsdagens formodede affyring kommer, dagen efter at USA's FN-mission sammen med fem andre lande i en fælleserklæring fordømte prøveaffyringen onsdag i sidste uge.

Her opfordrede landene Nordkorea til at afstå fra "yderligere destabiliserende handlinger".

- Disse handlinger øger risikoen for fejlberegninger og eskalering og udgør en væsentlig trussel mod regionens stabilitet, udtalte den amerikanske FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield mandag.