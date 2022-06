Nordkorea kan foretage atomforsøg når som helst

Nordkorea ser ud til at have udvidet det område, hvor de har planer om at foretage atomprøvesprængninger, mener USA

En amerikansk tænketank holder godt øje med Nordkorea.

Amerikanerne mener i hvert fald, at landet har udvidet et af deres områder for atomprøvesprængninger med endnu en tunnel.

Det vurderes derfor fra amerikansk og sydkoreansk side, at det kun er et spørgsmål om tid, før der bliver foretaget testsprængninger i landet, skriver CNN.

Vurderingen kommer på baggrund af en rapport, der blandt andet har kigget på satellitbilleder fra området.

En ny tunnel

Mellem 2006 og 2017 har Nordkorea foretaget seks underjordiske prøvesprængninger. Men dem kan der muligvis komme flere af i fremtiden.

Det har fået den sydkoreanske udenrigsminister, Park Jin, til at reagere. Han har været ude at sige, at enhver provokation fra Nordkoreas side vil blive mødt med et svar.

Desuden opfordrer udenrigsministeren Kina til at bruge deres indflydelse for at få sat Nordkorea på plads.